عربي
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: الاتفاق معكم أسهل
https://arabic.sputniknews.com/20220225/تراجع-إصابات-كورونا-في-أنحاء-العالم-باستثناء-آسيا-1059153807.html
تراجع إصابات كورونا في أنحاء العالم باستثناء آسيا
تراجع إصابات كورونا في أنحاء العالم باستثناء آسيا
تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم هذا الأسبوع باستثناء بلدان القارة الآسيوية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 20%. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:37+0000
2022-02-25T14:37+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058940658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b0c03120b15aa5cdbf403c7afa29ff6.jpg
جاء ذلك وفق قاعدة بيانات جمعتها وكالة فرانس برس، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصابات المشخصة لا تعكس عدد الإصابات الفعلي في كل دولة في ظل الاختلافات بين سياسات الاختبار والتشخيص في ما بينها.وإجمالا، تراجعت الإصابات اليومية حول العالم هذا الأسبوع بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تسجيل 1,66 مليون إصابة يومية.وبذلك تراجعت الإصابات اليومية إلى النصف مقارنة بذروة الموجة الحالية من الوباء التي تم تسجيلها قبل شهر وبلغت خلال الأسبوع بين 21 و27 كانون الثاني/يناير الماضي 3,37 ملايين إصابة.وتراجعت الإصابات في الشرق الأوسط بنسبة 39%، وفي أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وتراجعت الإصابات أيضا في أفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 24%، وتراجعت في أوروبا بنسبة 20% وفي أوقيانيا (منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا) بنسبة 12%.وكانت كوسوفو هي أكثر البلدان حول العالم التي سجلت انحسار أسبوعي للإصابات بكورونا بنسبة 61% (200 إصابة أسبوعية جديدة)، حلت بعدها أذربيجان (-55%, 2500 إصابة) وسلوفينيا (-52%، 2700 إصابة) وباراغواي (-51%، 900 إصابة) والبيرو (-51%، 4400 إصابة).وفي ظل تراجع معدلات الإصابة بكورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير، كانت آسيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهورا في الوضع.وارتفع معدل الإصابات في القارة الأسيوية بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق، وسجلت كانت هونغ كونغ أعلى نسبة تسارع أسبوعي بلغت +331% عن الأسبوع السابق مع تسجيل 7600 إصابة يومية جديدة، تلتها كوريا الجنوبية (+85%، 121900 إصابة) وفيتنام (+71%، 55 ألف إصابة) وسنغافورة (+36%، 18300 إصابة).في سياق متصل، تراجع معدل الوفيات اليومية في العالم هذا الأسبوع بنسبة 10%، مسجلة 9348 وفاة يومية.وكانت الولايات المتحدة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بشكل يومي إذ سجلت 1905 وفيات في اليوم، تليها البرازيل (784) وروسيا (772).
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مسؤول-طبي-مصري-يكشف-انخفاض-إصابات-كورونا-في-مستشفيات-جامعة-القاهرة-بنسبة-70-1059053930.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058940658_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_989c721cdc3e2349ad56ae8286b782c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

تراجع إصابات كورونا في أنحاء العالم باستثناء آسيا

14:37 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورامرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
امرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Kirill Braga
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم هذا الأسبوع باستثناء بلدان القارة الآسيوية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 20%.
جاء ذلك وفق قاعدة بيانات جمعتها وكالة فرانس برس، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصابات المشخصة لا تعكس عدد الإصابات الفعلي في كل دولة في ظل الاختلافات بين سياسات الاختبار والتشخيص في ما بينها.
وإجمالا، تراجعت الإصابات اليومية حول العالم هذا الأسبوع بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تسجيل 1,66 مليون إصابة يومية.
وبذلك تراجعت الإصابات اليومية إلى النصف مقارنة بذروة الموجة الحالية من الوباء التي تم تسجيلها قبل شهر وبلغت خلال الأسبوع بين 21 و27 كانون الثاني/يناير الماضي 3,37 ملايين إصابة.
وتراجعت الإصابات في الشرق الأوسط بنسبة 39%، وفي أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وتراجعت الإصابات أيضا في أفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 24%، وتراجعت في أوروبا بنسبة 20% وفي أوقيانيا (منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا) بنسبة 12%.
وكانت كوسوفو هي أكثر البلدان حول العالم التي سجلت انحسار أسبوعي للإصابات بكورونا بنسبة 61% (200 إصابة أسبوعية جديدة)، حلت بعدها أذربيجان (-55%, 2500 إصابة) وسلوفينيا (-52%، 2700 إصابة) وباراغواي (-51%، 900 إصابة) والبيرو (-51%، 4400 إصابة).
مخاوف من كورونا في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
مسؤول طبي مصري يكشف انخفاض إصابات كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة 70%
23 فبراير, 14:14 GMT
وفي ظل تراجع معدلات الإصابة بكورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير، كانت آسيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهورا في الوضع.
وارتفع معدل الإصابات في القارة الأسيوية بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق، وسجلت كانت هونغ كونغ أعلى نسبة تسارع أسبوعي بلغت +331% عن الأسبوع السابق مع تسجيل 7600 إصابة يومية جديدة، تلتها كوريا الجنوبية (+85%، 121900 إصابة) وفيتنام (+71%، 55 ألف إصابة) وسنغافورة (+36%، 18300 إصابة).
في سياق متصل، تراجع معدل الوفيات اليومية في العالم هذا الأسبوع بنسبة 10%، مسجلة 9348 وفاة يومية.
وكانت الولايات المتحدة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بشكل يومي إذ سجلت 1905 وفيات في اليوم، تليها البرازيل (784) وروسيا (772).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала