https://arabic.sputniknews.com/20220225/تراجع-إصابات-كورونا-في-أنحاء-العالم-باستثناء-آسيا-1059153807.html

تراجع إصابات كورونا في أنحاء العالم باستثناء آسيا

تراجع إصابات كورونا في أنحاء العالم باستثناء آسيا

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم هذا الأسبوع باستثناء بلدان القارة الآسيوية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 20%. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T14:37+0000

2022-02-25T14:37+0000

2022-02-25T14:37+0000

فيروس كورونا

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جاء ذلك وفق قاعدة بيانات جمعتها وكالة فرانس برس، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصابات المشخصة لا تعكس عدد الإصابات الفعلي في كل دولة في ظل الاختلافات بين سياسات الاختبار والتشخيص في ما بينها.وإجمالا، تراجعت الإصابات اليومية حول العالم هذا الأسبوع بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تسجيل 1,66 مليون إصابة يومية.وبذلك تراجعت الإصابات اليومية إلى النصف مقارنة بذروة الموجة الحالية من الوباء التي تم تسجيلها قبل شهر وبلغت خلال الأسبوع بين 21 و27 كانون الثاني/يناير الماضي 3,37 ملايين إصابة.وتراجعت الإصابات في الشرق الأوسط بنسبة 39%، وفي أمريكا الشمالية بنسبة 37%، وتراجعت الإصابات أيضا في أفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 24%، وتراجعت في أوروبا بنسبة 20% وفي أوقيانيا (منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا) بنسبة 12%.وكانت كوسوفو هي أكثر البلدان حول العالم التي سجلت انحسار أسبوعي للإصابات بكورونا بنسبة 61% (200 إصابة أسبوعية جديدة)، حلت بعدها أذربيجان (-55%, 2500 إصابة) وسلوفينيا (-52%، 2700 إصابة) وباراغواي (-51%، 900 إصابة) والبيرو (-51%، 4400 إصابة).وفي ظل تراجع معدلات الإصابة بكورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير، كانت آسيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهورا في الوضع.وارتفع معدل الإصابات في القارة الأسيوية بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق، وسجلت كانت هونغ كونغ أعلى نسبة تسارع أسبوعي بلغت +331% عن الأسبوع السابق مع تسجيل 7600 إصابة يومية جديدة، تلتها كوريا الجنوبية (+85%، 121900 إصابة) وفيتنام (+71%، 55 ألف إصابة) وسنغافورة (+36%، 18300 إصابة).في سياق متصل، تراجع معدل الوفيات اليومية في العالم هذا الأسبوع بنسبة 10%، مسجلة 9348 وفاة يومية.وكانت الولايات المتحدة أكثر البلدان تسجيلا للوفيات بشكل يومي إذ سجلت 1905 وفيات في اليوم، تليها البرازيل (784) وروسيا (772).

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فيروس كورونا