https://arabic.sputniknews.com/20220225/تركيا-تبدي-استعدادها-لتقديم-دعم-إنساني-إلى-أوكرانيا-1059156406.html

تركيا تبدي استعدادها لتقديم دعم إنساني إلى أوكرانيا

تركيا تبدي استعدادها لتقديم دعم إنساني إلى أوكرانيا

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، استعدادها لتقديم دعم إنساني لأوكرانيا والعمل على "إرساء السلام والاستقرار" في المنطقة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T15:29+0000

2022-02-25T15:29+0000

2022-02-25T15:29+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار تركيا اليوم

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/07/1044730737_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_2a50992c296454177408dfbbd2b5a08a.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية، نشرته وكالة الأناضول الرسمية.وقال آكار إن "أنقرة مستعدة لتقديم دعم إنساني إلى أوكرانيا".وبحسب البيان بحث الوزيران التطورات الأخيرة في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الروسية.وقال وزير الدفاع التركي لنظيره الأوكراني إن أنقرة "ستواصل القيام بما يقع على عاتقتها مثلما كان في الماضي من أجل إرساء السلام والاستقرار".وتقول تركيا إنها تعارض فرض عقوبات غربية على روسيا، فيما تجنبت في رد فعلها استخدام عبارات "التنديد" أو "الغزو" لوصف ما يحدث، وقالت بدلا من ذلك، إن هجوم موسكو "غير مقبول".وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/أردوغان-يستبعد-رفض-تركيا-لروسيا-رغم-الحالة-العدائية-في-أوكرانيا-1059043839.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا