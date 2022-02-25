https://arabic.sputniknews.com/20220225/تشيزوف-روسيا-لا-تحتاج-إلى-أراضي-أوكرانيا-1059168045.html
تشيزوف: روسيا لا تحتاج إلى أراضي أوكرانيا
تشيزوف: روسيا لا تحتاج إلى أراضي أوكرانيا
قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، إن المكاسب الإقليمية في أوكرانيا لم تكن أبدًا جزءًا من خطط موسكو. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T21:11+0000
2022-02-25T21:11+0000
2022-02-25T21:14+0000
تغطية أحداث دونباس
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف في مقابلة صحفية: أن روسيا لديها بالفعل مساحة كافية.في الوقت نفسه، يعتقد الدبلوماسي أنه سيتم توسيع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
تشيزوف: روسيا لا تحتاج إلى أراضي أوكرانيا
21:11 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 21:14 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، إن المكاسب الإقليمية في أوكرانيا لم تكن أبدًا جزءًا من خطط موسكو.
وأضاف في مقابلة
صحفية: أن روسيا لديها بالفعل مساحة كافية.
في الوقت نفسه، يعتقد الدبلوماسي أنه سيتم توسيع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.