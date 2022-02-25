https://arabic.sputniknews.com/20220225/تطور-غير-مسبوق-مصر-تتعاقد-على-تصنيع-سلاح-مدمر-1059152085.html
"تطور غير مسبوق"... مصر تتعاقد على تصنيع "سلاح مدمر"
"تطور غير مسبوق"... مصر تتعاقد على تصنيع "سلاح مدمر"
شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، المهندس محمد أحمد مرسي، اليوم الجمعة، مراسم توقيع عقدين للتصنيع المشترك لمدفع الهاوتزر (K-9) بالتعاون مع شركة "هانوا"... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:05+0000
2022-02-25T14:05+0000
2022-02-25T14:05+0000
رصد عسكري
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وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار مساعي الدولتين الصديقتين للتقارب وجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو مستقبل أفضل للبلدين، وفقا للإعلام الحكومي المصري.وأوضح أن مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطورا غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة.وهذا المدفع هو مدفع هاوتزر عيار 155 مم ذاتي الحركة مُجنزر، تم تطويره لدى الجيش الكوري الجنوبي لتحقيق متطلباته التشغيلية لمدفع جديد متطور للقرن الحادي والعشرين.تصل السرعة القصوى للمركبة المُجنزرة الحاملة للمدفع 67 كم/ساعة والمدى الأقصى 360 كم ويبلغ عدد أفراده 5 أفراد ويبلغ الوزن الأقصى 47 طنا.تميّز المدفع ببنية التدريع ذات ألواح الصلب الملحومة القادر على تحمل الطلقات حتى عيار 14.5 مم وشظايا المدفعية والألغام المضادة للأفراد ومنظومة الحماية من أسلحة الدمار الشامل لتنقية الهواء من الإشعاعات النووية والكيميائية والبيولوجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/كيف-يتم-نقل-مدافع-هاوتزر-الثقيلة-بالمروحيات؟-صور-1055265436.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تطور غير مسبوق"... مصر تتعاقد على تصنيع "سلاح مدمر"
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شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، المهندس محمد أحمد مرسي، اليوم الجمعة، مراسم توقيع عقدين للتصنيع المشترك لمدفع الهاوتزر (K-9) بالتعاون مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية.
وأكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار مساعي الدولتين الصديقتين للتقارب وجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو مستقبل أفضل للبلدين، وفقا للإعلام الحكومي المصري
.
وأضاف أن توقيع العقدين يأتي في إطار توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (k9A1 EGY) محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "هانوا".
وأوضح أن مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطورا غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة.
وهذا المدفع هو مدفع هاوتزر عيار 155 مم ذاتي
الحركة مُجنزر، تم تطويره لدى الجيش الكوري الجنوبي لتحقيق متطلباته التشغيلية لمدفع جديد متطور للقرن الحادي والعشرين.
تصل السرعة القصوى للمركبة المُجنزرة الحاملة للمدفع 67 كم/ساعة والمدى الأقصى 360 كم ويبلغ عدد أفراده 5 أفراد ويبلغ الوزن الأقصى 47 طنا.
تميّز المدفع ببنية التدريع ذات ألواح الصلب الملحومة القادر على تحمل الطلقات حتى عيار 14.5 مم وشظايا المدفعية والألغام المضادة للأفراد ومنظومة الحماية من أسلحة الدمار الشامل لتنقية الهواء من الإشعاعات النووية والكيميائية والبيولوجية.