https://arabic.sputniknews.com/20220225/تقدم-في-المفاوضات-بين-تونس-وصندوق-النقد-الدولي-والرئيس-يضع-خطوطا-حمراء--1059153034.html
تقدم في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي... والرئيس يضع خطوطا حمراء
تقدم في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي... والرئيس يضع خطوطا حمراء
تناقش الحلقة الأنباء حول حصول تقدم في المفاوضات بين صندوق النقد الدولي مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:23+0000
2022-02-25T14:23+0000
2022-02-25T14:23+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059152024_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e2c5c9ffee0ee4af3e529bb3df7459fb.png
تقدم في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي... والرئيس يضع خطوط حمراء
تقدم في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي... والرئيس يضع خطوط حمراء
قال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إنَّه أحرز "تقدماً جيداً" في المحادثات التي تهدف لإقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.اما الرئيس قيس سعيّد، فقال إن "المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن تفضي إلى المزيد من تفقير الضعفاء"، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء".الإعلامي المختص بالشأن التونسي، أحمد فضلي، أكد أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059152024_318:0:1251:700_1920x0_80_0_0_0316d7ce82bac9935a463a6fb537d2f5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تقدم في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي... والرئيس يضع خطوطا حمراء
تابعنا عبر
تناقش الحلقة الأنباء حول حصول تقدم في المفاوضات بين صندوق النقد الدولي مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.
قال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إنَّه أحرز "تقدماً جيداً" في المحادثات التي تهدف لإقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
اما الرئيس قيس سعيّد، فقال إن "المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن تفضي إلى المزيد من تفقير الضعفاء"، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء".
الإعلامي المختص بالشأن التونسي، أحمد فضلي، أكد أن
"أية اتفاقية مع صندوق النقد الدولي يجب أن تمر عبر التفاهم مع المكونات الاجتماعية والعمالية الأخرى في البلاد، والوصول غلى تصور جامع بين الفرقاء المعنيين حيال الآلية التي يجب أن توضع لإنعاش الاقتصاد التونسي.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...