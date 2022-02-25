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https://arabic.sputniknews.com/20220225/توكاييف-وميشوستين-يناقشان-الإجراءات-الاقتصادية-المشتركة-بشأن--العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1059133197.html
توكاييف وميشوستين يناقشان الإجراءات الاقتصادية المشتركة بشأن العقوبات الغربية ضد روسيا
توكاييف وميشوستين يناقشان الإجراءات الاقتصادية المشتركة بشأن العقوبات الغربية ضد روسيا
بحث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قضايا الشراكة الاستراتيجية والإجراءات المشتركة لمنع تدهور التجارة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:00+0000
2022-02-25T08:00+0000
تغطية أحداث دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
اقتصاد
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني في بيان "رئيس كازاخستان ورئيس وزراء روسيا بحثا اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع تراجع التجارة بين البلدين وسط تصاعد الأوضاع في أوكرانيا وفرض عقوبات دولية على روسيا".هذا ووصل رئيس الوزراء الروسي مخائيل ميشوستين إلى كازاخستان للمشاركة في أعمال المجلس الحكومي الدولي الأوراسي، الذي اجتمع في 24-25 فبراير/شباط الجاري.يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/فنزويلا-تدين-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1059127470.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, اقتصاد, روسيا

توكاييف وميشوستين يناقشان الإجراءات الاقتصادية المشتركة بشأن العقوبات الغربية ضد روسيا

08:00 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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بحث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قضايا الشراكة الاستراتيجية والإجراءات المشتركة لمنع تدهور التجارة وسط تصاعد الوضع في أوكرانيا.
وقالت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني في بيان "رئيس كازاخستان ورئيس وزراء روسيا بحثا اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع تراجع التجارة بين البلدين وسط تصاعد الأوضاع في أوكرانيا وفرض عقوبات دولية على روسيا".
وبحسب الخدمة الصحفية، ناقش الطرفان خلال الاجتماع آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الكازاخستانية الروسية، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
هذا ووصل رئيس الوزراء الروسي مخائيل ميشوستين إلى كازاخستان للمشاركة في أعمال المجلس الحكومي الدولي الأوراسي، الذي اجتمع في 24-25 فبراير/شباط الجاري.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي قد أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية التطورات الأخيرة حول أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا وإطلاقها عملية عسكرية هناك.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
04:01 GMT
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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