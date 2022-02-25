https://arabic.sputniknews.com/20220225/تونس-تصدر-أول-بيان-رسمي-بشأن-الأزمة-في-أوكرانيا-1059162355.html

تونس تصدر أول بيان رسمي بشأن الأزمة في أوكرانيا

تونس تصدر أول بيان رسمي بشأن الأزمة في أوكرانيا

أصدرت تونس أول بيان رسمي يتعلق بموقفها من الأزمة في أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T17:54+0000

2022-02-25T17:54+0000

2022-02-25T17:54+0000

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته، مساء اليوم الجمعة، على حسابها في موقع فيسبوك.وقالت الخارجية: "تتابع تونس بانشغال التطوّر السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدّة التوتّر في المنطقة".وأضافت أنه "من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول، تدعو تونس جميع الأطراف المعنيّة إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية".وأهابت تونس، وفق البيان، بالمجموعة الدولية "لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".وصباح الخميس 24 فبراير/شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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