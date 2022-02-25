https://arabic.sputniknews.com/20220225/جنرال-روسي-يكشف-ضلوع-قسد-في-عمليات-التجنيد-القسري-شرقي-سوريا-1059154408.html
جنرال روسي يكشف ضلوع "قسد" في عمليات التجنيد القسري شرقي سوريا
جنرال روسي يكشف ضلوع "قسد" في عمليات التجنيد القسري شرقي سوريا
قال الأدميرال أوليغ جورافليف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن "الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة شمالي وشرقي سوريا تقوم بالتجنيد الإجباري... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:54+0000
2022-02-25T14:54+0000
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وأضاف جورافليف: "كما تلقى مركز المصالحة الروسي مناشدات من السكان الذين تسيطر عليهم التشكيلات الكردية الموالية لأمريكا، فيما يتعلق بالإجراءات غير القانونية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي نصبت نفسها بنفسها، والتي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الولايات المتحدة".وأردف جورافليف: "تقوم قيادة التشكيلات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات التجنيد الإجباري في صفوف ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرض الأشخاص الذين لا يظهرون في مراكز التجنيد للتهديد باعتقال الممتلكات وأفراد العائلات".يشار إلى أن "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)، كانت قد صعدت من عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تنتشر فيها، وقامت باختطاف العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.وكانت قرى ومناطق محافظة الرقة قد شهدت في الأول من مارس/ آذار الماضي، إضرابا للمدارس احتجاجا على ضغوطات وممارسات "قسد"، بحق المعلمين وقرارها القاضي بزجهم في الخدمة في صفوفها وسوقهم قسرا إلى معسكرات التدريب تحت مسمى "التجنيد الإجباري".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يشكر-الأسد-على-موقفه-بشأن-أوكرانيا-1059141772.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
جنرال روسي يكشف ضلوع "قسد" في عمليات التجنيد القسري شرقي سوريا
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قال الأدميرال أوليغ جورافليف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن "الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة شمالي وشرقي سوريا تقوم بالتجنيد الإجباري في صفوفها وتهدد بالاعتقال".
وأضاف جورافليف: "كما تلقى مركز المصالحة الروسي مناشدات من السكان الذين تسيطر عليهم التشكيلات الكردية الموالية لأمريكا، فيما يتعلق بالإجراءات غير القانونية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي نصبت نفسها بنفسها، والتي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الولايات المتحدة".
وأردف جورافليف: "تقوم قيادة التشكيلات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات التجنيد الإجباري في صفوف ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرض الأشخاص الذين لا يظهرون في مراكز التجنيد للتهديد باعتقال الممتلكات وأفراد العائلات".
يشار إلى أن "قسد"
(قوات سوريا الديمقراطية)، كانت قد صعدت من عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تنتشر فيها، وقامت باختطاف العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.
وكانت قرى ومناطق محافظة الرقة قد شهدت في الأول من مارس/ آذار الماضي، إضرابا للمدارس احتجاجا على ضغوطات وممارسات "قسد"، بحق المعلمين وقرارها القاضي بزجهم في الخدمة في صفوفها وسوقهم قسرا إلى معسكرات التدريب تحت مسمى "التجنيد الإجباري".