https://arabic.sputniknews.com/20220225/حزب-الله-يعلق-على-إحباط-الأمن-اللبناني-مخطط-خطير-لـداعش-1059132006.html

"حزب الله" يعلق على إحباط الأمن اللبناني مخطط خطير لـ"داعش"

"حزب الله" يعلق على إحباط الأمن اللبناني مخطط خطير لـ"داعش"

أصدر "حزب الله" اللبناني، أمس الخميس، بيانا علق فيه على إحباط قوى الأمن اللبناني مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي ضد بلاده. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T07:29+0000

2022-02-25T07:29+0000

2022-02-25T07:30+0000

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وذكرت قناة المنار، مساء أمس الخميس، أن "حزب الله" اللبناني قد أصدر بيانا أشاد فيه بالإنجاز المهم الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع ‏المعلومات، والخاص بإحباط مخطط خطير لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) ‏ضد لبنان واللبنانيين في الضاحية الجنوبية.وأكد الحزب أن هذا الإنجاز يضاف ‏إلى ما سبق تحقيقه من إنجازات نوعية بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة إسرائيل ‏والتجسس على المقاومة ومواقعها وعناصر قوتها.‏وذكر بيان حزب الله أن نتيجة لتلك المخاطر المتنوعة التي تهدد لبنان وشعبه ومناعته الداخلية، ‏فهو يدعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود الممتازة، مناديا بضرورة رفع ‏مستوى ‏الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية في البلاد، وعدم ‏السماح ‏للعدو "الإسرائيلي" من ‏الاستفادة من أي ثغرة محتملة في ظل ‏الأوضاع الاقتصادية ‏والاجتماعية ‏الراهنة، والتي تعيشها لبنان.وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، قد كشف، أول أمس الأربعاء، عن إحباط ثلاث عمليات إرهابية لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت بصدد تنفيذ عمليات انغماسية عبر أحزمة ناسفة وعبوات شديدة الانفجار في ثلاث نقاط داخل بيروت.وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي عقده داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "دعيناكم اليوم لإخباركم عن إنجاز كبير لشعبة المعلومات والمديرية والضباط والمدير العام عماد عثمان، وهو إحباط ثلاث عمليات تفجير كان يعتزم ارتكابهم شبكة إرهابية تكفيرية على الأراضي اللبنانية".وتابع: "أهنأ أبطال قوى الأمن ورئيس شعبة المعلومات والمدير العام، من عمليات ضبط شحنات المخدرات الى تفكيك شبكات التجسس، وإنجاز اليوم إحباط التفجيرات التي لو لا سمح الله وقعت لذهبت البلاد الى مكان آخر، جماعة إرهابية تكفيرية تجند شباب في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجير كبيرة عبر أحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كان أن تؤدي الى وقوع عدد كبير من الضحايا".وتضمن المؤتمر عرض مقطع فيديو عن تسلسل العملية وبدايتها في عام 2021 إلى حين انتهائها منذ عدة أيام، بالإضافة إلى الكشف عن أسماء المتورطين وهم من الجنسية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين، كما تضمن الفيديو عمليات إلقاء القبض على عدد من المتورطين وشرح عن الأماكن المستهدفة وأنواع المتفجرات التي تم ضبطها والأضرار التي كانت ستسببها.وذكر خلال الفيديو أن المخطّط كان يشدد على استهداف مجالس عزاء عاشورائية وحدد ثلاث أماكن هي "مجمع القائم ومجمع المجتبى وحسينية الناصر الأوزاعي".وختم المولوي: "هذه العمليات كانت تستهدف مناطق مكتظة، عبر إطلاق نار من البنادق قبل التفجير لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، بالإضافة إلى العبوات الشديدة الانفجار والتي كانت ستأخذ البلاد إلى مكان آخر، المديرية استطاعت تجنيب لبنان واللبنانيين والحمد لله على سلامة لبنان".

https://arabic.sputniknews.com/20220223/الأمن-اللبناني-يعلن-إلقاء-القبض-على-جماعة-إرهابية-تكفيرية-تجند-شباناً--1059038513.html

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