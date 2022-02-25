https://arabic.sputniknews.com/20220225/حصيلة-القتلى-نتيجة-العدوان-الأوكراني-على-دونيتسك-يتخطى-حاجز-الـ5000-1059152413.html
حصيلة القتلى نتيجة العدوان الأوكراني على دونيتسك تتخطى حاجز الـ5000
حصيلة القتلى نتيجة العدوان الأوكراني على دونيتسك تتخطى حاجز الـ5000
قضى 9 عسكريين و8 من المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة القتال في الفترة من 18 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:17+0000
2022-02-25T14:17+0000
2022-02-25T14:23+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059142278_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5668379b7ffc6eebbab06c9bb3b6b21d.jpg
وطوال فترة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس، 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي. وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-الهدف-من-العملية-الروسية-هو-تقديم-النظام-العميل-في-كييف-إلى-العدالة-1059151309.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059142278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff4dc5438d8d812420389c7d8664c743.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
حصيلة القتلى نتيجة العدوان الأوكراني على دونيتسك تتخطى حاجز الـ5000
14:17 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
قضى 9 عسكريين و8 من المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة القتال في الفترة من 18 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.
وطوال فترة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية قتل 5059 شخصًا، من بينهم 91 طفلاً، حسبما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الجمهورية، داريا موروزوفا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس، 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي. وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية
، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.