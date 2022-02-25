https://arabic.sputniknews.com/20220225/حلف-الناتو-يعلن-تفعيل-قوة-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-1059168225.html

حلف "الناتو" يعلن تفعيل "قوة الرد" لأول مرة في تاريخه

حلف "الناتو" يعلن تفعيل "قوة الرد" لأول مرة في تاريخه

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مساء الجمعة، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T21:24+0000

2022-02-25T21:24+0000

2022-02-25T21:24+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569326_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_37f8485fef0f3de0f8f9b5089f674db3.jpg

وأمر القائد الأعلى للحلف الجنرال تود ولترز بتنشيط القوة متعددة الجنسيات المكونة من قوات برية وجوية وبحرية وقوات العمليات الخاصة من الحلفاء، والتي يمكن أن تنتشر بسرعة لدعم "الناتو"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".تفعيل قوات الرد لا يعني أن أي قوات أمريكية أو أخرى تابعة لـ"الناتو" ستدخل أوكرانيا، حيث أنها ليست عضوا في الحلف. أكدت واشنطن مرارا أن القوات الأمريكية ستنتشر في أوروبا الشرقية لدعم دول "الناتو" لكنها لن تقاتل في أوكرانيا.وقال ولترز في بيان: "هذه لحظة تاريخية والمرة الأولى التي يستخدم فيها الحلف قوات الجهوزية العالية هذه في دور الردع والدفاع. إنها تمثل قوة قتالية مرنة وذات مصداقية يمكن توظيفها بطرق متعددة، ونحن نستخدم خفة حركتها المتأصلة بشكل كامل".لم تنتشر القوة بعد لكنها في حالة تأهب، وتتكون من 40 ألف جندي، لكن المسؤولين في الحلف لم يذكروا عدد القوات المقرر تنشيطها.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/بايدن-سندافع-عن-كل-أراضي-الناتو-1059167365.html

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو