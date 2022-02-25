https://arabic.sputniknews.com/20220225/خبير-زيلينسكي-تورط-في-الحرب-بعد-وعود-واشنطن-والناتو-1059147511.html
خبير: زيلينسكي تورط في الحرب بعد وعود واشنطن والناتو
خبير: زيلينسكي تورط في الحرب بعد وعود واشنطن والناتو
قال المتخصص في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، إن دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا، كانت لا تؤيد نشوب حرب في أوكرانيا ولكن تحت الضغوط الأمريكية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:53+0000
2022-02-25T12:53+0000
2022-02-25T12:53+0000
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وأضاف بركات في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" أصرت على أنه يحق لأوكرانيا الانضمام للحلف رغم أنه قبل عدة أشهر كان موقف العديد من الدول أن كييف لا تلبي معايير حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن "هناك أطراف داخل الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة جماعات الصناعات العسكرية ممن لهم تأثير وجزء هام من الاقتصاد الأمريكي لديه مصلحة في استمرار التوترات على الساحة الدولية".وأوضح أن "الغرب والولايات المتحدة تركوا أوكرانيا وحيدة في مواجهة روسيا بعد كل الأحاديث والتوعد". واعتبر بركات أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تورط في الحرب بعد وعود واشنطن والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والآن يطالب بإجراء حل سلمي للنزاع".وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد أعلنت أنه لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا. وقالت بارلي: "ما نريده هو إنهاء الحرب، في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا".وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه توجه إلى مجموعة بوخارست للدول التسع (بلغاريا والمجر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك)، بطلب مساعدات دفاعية لبلاده، وفرض عقوبات على روسيا. وقال زيلينسكي إن الحوار مع روسيا سيبدأ آجلا أم عاجلا؛ مشيرا إلى أنه كلما كان الحوار مبكرا، كانت الخسائر أقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-يناشد-بوتين-لإجراء-مفاوضات-1059143987.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير: زيلينسكي تورط في الحرب بعد وعود واشنطن والناتو
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قال المتخصص في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، إن دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا، كانت لا تؤيد نشوب حرب في أوكرانيا ولكن تحت الضغوط الأمريكية والأطلسية تم رفض اقتراحات الرئيس بوتين.
وأضاف بركات في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" أصرت على أنه يحق لأوكرانيا الانضمام للحلف رغم أنه قبل عدة أشهر كان موقف العديد من الدول أن كييف لا تلبي معايير حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن "هناك أطراف داخل الولايات المتحدة
وبريطانيا خاصة جماعات الصناعات العسكرية ممن لهم تأثير وجزء هام من الاقتصاد الأمريكي لديه مصلحة في استمرار التوترات على الساحة الدولية".
وأوضح أن "الغرب والولايات المتحدة تركوا أوكرانيا وحيدة في مواجهة روسيا بعد كل الأحاديث والتوعد".
واعتبر بركات أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
تورط في الحرب بعد وعود واشنطن والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والآن يطالب بإجراء حل سلمي للنزاع".
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، قد أعلنت أنه لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.
وقالت بارلي: "ما نريده هو إنهاء الحرب، في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه توجه إلى مجموعة بوخارست للدول التسع (بلغاريا والمجر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك)، بطلب مساعدات دفاعية لبلاده، وفرض عقوبات على روسيا
.
وقال زيلينسكي إن الحوار مع روسيا سيبدأ آجلا أم عاجلا؛ مشيرا إلى أنه كلما كان الحوار مبكرا، كانت الخسائر أقل.