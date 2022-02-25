https://arabic.sputniknews.com/20220225/دونيتسك-الجانب-الأوكراني-لا-يسمح-للمدنيين-بمغادرة-منطقة-القتال-1059162625.html

دونيتسك: الجانب الأوكراني لا يسمح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال

دونيتسك: الجانب الأوكراني لا يسمح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال

صرح إدوارد باسورين، الممثل الرسمي لقوات دونيتسك، للصحفيين بأن الجانب الأوكراني لا يسمح للمدنيين بمغادرة منطقة الحرب عبر الممر الإنساني. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T18:00+0000

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وقال: "ينتهك الجانب الأوكراني علانية قواعد القانون الدولي بعدم منح السكان المحليين الفرصة لمغادرة منطقة الحرب طواعية على طول الممرات الإنسانية".وأضاف في السياق: "إن عدد ضحايا القصف على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ارتفع إلى أربعة أشخاص، وأصيب 11 بجروح بينهم موظف في وزارة الطوارئ.وأشار إلى أن "صاروخ من نظام "توتشكا" أطلقته القوات الأوكرانية ودمرته أنظمة الدفاع الجوي في دونيتسك.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزارة-الدفاع-الروسية-تم-الاستيلاء-على-أنظمة-صواريخ-أمريكية-وبريطانية-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1059160834.html

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