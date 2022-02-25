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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/دونيتسك-تعلن-أن-القوات-الأوكرانية-أطلقت-صاروخا-تكتيكيا-عليها-ولكنه-لم-ينفجر-1059143337.html
دونيتسك تعلن أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخا تكتيكيا عليها ولكنه لم ينفجر
دونيتسك تعلن أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخا تكتيكيا عليها ولكنه لم ينفجر
أعلنت ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك أن القوات المسلحة لأوكرانيا أطلقت صاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو" على دونيتسك،... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:48+0000
2022-02-25T11:48+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت الممثلية: "استخدمت قوات الأمن الأوكرانية في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، صاروخ "توتشكا- أو". يعتقد أن الهدف المفترض كان مستودع نفط يقع على بعد نحو 400 متر من مكان سقوط الصاروخ".يذكر أن رأس الصاروخ لم يعمل.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك تعلن أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخا تكتيكيا عليها ولكنه لم ينفجر

11:48 GMT 25.02.2022
© REUTERS / GLEB GARANICHانتشار قوات الجيش الأوكراني في مدينة نوفولوغانسك، في منطقة دونيتسك، عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
انتشار قوات الجيش الأوكراني في مدينة نوفولوغانسك، في منطقة دونيتسك، عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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أعلنت ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك أن القوات المسلحة لأوكرانيا أطلقت صاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو" على دونيتسك، ولكنه لم ينفجر.
وقالت الممثلية: "استخدمت قوات الأمن الأوكرانية في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، صاروخ "توتشكا- أو". يعتقد أن الهدف المفترض كان مستودع نفط يقع على بعد نحو 400 متر من مكان سقوط الصاروخ".
يذكر أن رأس الصاروخ لم يعمل.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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