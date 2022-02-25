https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-أبخازيا-يوقع-مراسيم-بشأن-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059166563.html

رئيس أبخازيا يوقع مراسيم الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

رئيس أبخازيا يوقع مراسيم الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وقّع رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بزانيا، اليوم الجمعة، مراسيم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لرئيس الجمهورية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T20:17+0000

2022-02-25T20:17+0000

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وقال بزانيا: "وفقًا لروح صداقتنا مع شعوب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولاعتباراتنا أنه من الضروري المشاركة في مصيرهم في المستقبل، متمنياً بإخلاص لإخواننا تنمية آمنة ومستدامة، وقّعت اليوم مراسيم الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية واستقلال جمهورية لوغانسك الشعبية. وأنا متأكد تمامًا من أن المجتمع الأبخازي بأكمله يدعم هذا القرار".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على أثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقّع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/اليوم-الثاني-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059128094.html

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