https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-أوزبكستان-يعرب-لبوتين-عن-تفهم-بلاده-للعملية-العسكرية-لحماية-دونباس-1059150257.html
رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
أعرب الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، في اتصال هاتفي مع بوتين، عن تفهم بلاده للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:25+0000
2022-02-25T13:25+0000
2022-02-25T13:28+0000
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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
13:25 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعرب الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، في اتصال هاتفي مع بوتين، عن تفهم بلاده للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس.