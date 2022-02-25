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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
- سبوتنيك عربي, 1920
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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
أعرب الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، في اتصال هاتفي مع بوتين، عن تفهم بلاده للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس

13:25 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 25.02.2022)
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أعرب الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، في اتصال هاتفي مع بوتين، عن تفهم بلاده للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس.
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Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
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