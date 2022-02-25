https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-الوزراء-البولندي-مجلس-أوروبا-يبحث-تعليق-عضوية-روسيا-1059157464.html

رئيس الوزراء البولندي: مجلس أوروبا يبحث تعليق عضوية روسيا

رئيس الوزراء البولندي: مجلس أوروبا يبحث تعليق عضوية روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم الجمعة، بعد يوم من إطلاق العملية العسكرية الروسية، إن لجنة وزراء مجلس أوروبا تدرس ما إذا كانت ستعلق عضوية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T15:42+0000

2022-02-25T15:42+0000

2022-02-25T15:42+0000

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وقال مورافيسكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "بدأت لجنة وزراء مجلس أوروبا، بمبادرة من أوكرانيا وبولندا، إجراءات تعليق عضوية روسيا في المنظمة".وأضاف: "القرار النهائي سيتم اتخاذه قريبا".ومجلس أوروبا هو منظمة تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهي منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "رويترز".وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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