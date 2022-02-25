عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-العملية-الروسية-تهدف-فقط-إلى-نزع-السلاح-من-أوكرانيا-1059126575.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن لا مسوّغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، كونها تهدف حصرا على تجريد أوكرانيا من السلاح. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T00:39+0000
2022-02-25T00:39+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg
ماناغوا - سبوتنيك. وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراغوا: "يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا عملية حفظ السلام لأنها تهدف فقط إلى نزع السلاح الأوكراني".وأضاف أن "قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة، ومتحررة من النظام المعادي للشعب بأيديولوجيته القومية، وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها".وأكد فولودين أن "الناتو لا يستطيع حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين"، مضيفا: "حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الكرملين-بوتين-قدم-لماكرون-شرحا-شاملا-لأسباب-وظروف-قرار-إجراء-عملية-عسكرية-خاصة-1059122400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1ead58f9ba62653d9ea7e1b65fc0ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا

00:39 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن لا مسوّغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، كونها تهدف حصرا على تجريد أوكرانيا من السلاح.
ماناغوا - سبوتنيك. وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراغوا: "يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا عملية حفظ السلام لأنها تهدف فقط إلى نزع السلاح الأوكراني".
وأضاف أن "قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يقدم لماكرون شرحا وافيا لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة
أمس, 20:39 GMT
وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة، ومتحررة من النظام المعادي للشعب بأيديولوجيته القومية، وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها".
وأكد فولودين أن "الناتو لا يستطيع حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين"، مضيفا: "حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала