https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-العملية-الروسية-تهدف-فقط-إلى-نزع-السلاح-من-أوكرانيا-1059126575.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن لا مسوّغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، كونها تهدف حصرا على تجريد أوكرانيا من السلاح. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T00:39+0000
2022-02-25T00:39+0000
2022-02-25T00:39+0000
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ماناغوا - سبوتنيك. وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراغوا: "يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا عملية حفظ السلام لأنها تهدف فقط إلى نزع السلاح الأوكراني".وأضاف أن "قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة، ومتحررة من النظام المعادي للشعب بأيديولوجيته القومية، وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها".وأكد فولودين أن "الناتو لا يستطيع حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين"، مضيفا: "حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الكرملين-بوتين-قدم-لماكرون-شرحا-شاملا-لأسباب-وظروف-قرار-إجراء-عملية-عسكرية-خاصة-1059122400.html
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أخبار أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي: العملية الروسية تهدف فقط إلى نزع السلاح من أوكرانيا
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن لا مسوّغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، كونها تهدف حصرا على تجريد أوكرانيا من السلاح.
ماناغوا - سبوتنيك
. وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراغوا: "يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا عملية حفظ السلام لأنها تهدف فقط إلى نزع السلاح الأوكراني".
وأضاف أن "قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق".
وتابع: "يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة، ومتحررة من النظام المعادي للشعب بأيديولوجيته القومية، وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها".
وأكد فولودين أن "الناتو لا يستطيع حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين"، مضيفا: "حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني
ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.