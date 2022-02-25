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روسيا تقيد استخدام مجالها الجوي لرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
https://arabic.sputniknews.com/20220225/رجال-الأعمال-الروس-يخسرون-ما-يقرب-من-40-مليار-دولار-في-يوم-واحد-فقط-1059132616.html
رجال الأعمال الروس يخسرون ما يقرب من 40 مليار دولار في يوم واحد فقط
رجال الأعمال الروس يخسرون ما يقرب من 40 مليار دولار في يوم واحد فقط
خسر أكبر رجال الأعمال الروس مبالغ طائلة، يوم الخميس، وذلك في أعقاب انهيار البورصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:53+0000
2022-02-25T07:53+0000
روسيا
اقتصاد
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وحسب موقع "Forebs.ru"، كان الخاسر الأكبر، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، هو الشريك في شركة "لوك أويل" فاغيت أليكبيروف حيث تقلصت ثروته بأكثر من 5 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن المليارديرات الروس خسروا 38.162 مليار دولار في يوم واحد (اعتبارًا من الساعة 13:00 بتوقيت موسكو).وجاء ذلك بعد أن انخفض مؤشر بورصة موسكو بأكثر من 45%، ليصل إلى مستوى بداية عام 2016.وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا، إلا أن ثروة فاغيت أليكبيروف، الشريك في شركة لوك أويل، انخفضت بمقدار 5.4 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار.كما عانى أيضا من الخسائر الملاك المشاركون في شركة "نوفاتك"، غينادي تيمتشينكو، الذي تعرض لعقوبات البريطانية في 22 فبراير/شباط الجاري، وشريكه التجاري ليونيد ميخلسون، حيث انخفضت ثرواتهم بمقدار 3.9 مليار دولار (إلى 19.8 مليار دولار) و4 مليارات دولار (إلى 23.6 مليار دولار) على التوالي. وخسر أليكسي مورداشوف، الشريك في ملكية شركة "سيفرستال"، أغنى تجار المعادن المحليين 3.5 مليار دولار، وانخفضت ثروته إلى 25.8 مليار دولار.وخسر فلاديمير بوتانين الشريك في شركة "نورينكل" 3.3 مليار دولار، وانخفضت ثروته إلى 24.6 مليار دولار.وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام.وأكد أن روسيا مستعدة واتخذت التدابير فيما يتعلق بالقيود وسياسة العقوبات، لافتا إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-ستظل-جزءا-من-الاقتصاد-العالمي-ولا-تعتزم-إلحاق-الضرر-بهذا-النظام-1059115168.html
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روسيا, اقتصاد

رجال الأعمال الروس يخسرون ما يقرب من 40 مليار دولار في يوم واحد فقط

07:53 GMT 25.02.2022
© AFP 2022 / Wang Zhaoبورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
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خسر أكبر رجال الأعمال الروس مبالغ طائلة، يوم الخميس، وذلك في أعقاب انهيار البورصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحسب موقع "Forebs.ru"، كان الخاسر الأكبر، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، هو الشريك في شركة "لوك أويل" فاغيت أليكبيروف حيث تقلصت ثروته بأكثر من 5 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات أن المليارديرات الروس خسروا 38.162 مليار دولار في يوم واحد (اعتبارًا من الساعة 13:00 بتوقيت موسكو).
وجاء ذلك بعد أن انخفض مؤشر بورصة موسكو بأكثر من 45%، ليصل إلى مستوى بداية عام 2016.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا، إلا أن ثروة فاغيت أليكبيروف، الشريك في شركة لوك أويل، انخفضت بمقدار 5.4 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار.
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام
أمس, 16:41 GMT
كما عانى أيضا من الخسائر الملاك المشاركون في شركة "نوفاتك"، غينادي تيمتشينكو، الذي تعرض لعقوبات البريطانية في 22 فبراير/شباط الجاري، وشريكه التجاري ليونيد ميخلسون، حيث انخفضت ثرواتهم بمقدار 3.9 مليار دولار (إلى 19.8 مليار دولار) و4 مليارات دولار (إلى 23.6 مليار دولار) على التوالي.
وخسر أليكسي مورداشوف، الشريك في ملكية شركة "سيفرستال"، أغنى تجار المعادن المحليين 3.5 مليار دولار، وانخفضت ثروته إلى 25.8 مليار دولار.
وخسر فلاديمير بوتانين الشريك في شركة "نورينكل" 3.3 مليار دولار، وانخفضت ثروته إلى 24.6 مليار دولار.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام.
وأكد أن روسيا مستعدة واتخذت التدابير فيما يتعلق بالقيود وسياسة العقوبات، لافتا إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.
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