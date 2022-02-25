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روساتوم: بدء بناء البلوك الثامن لمحطة تيانوان النووية في الصين بمشاركة روسيا
روساتوم: بدء بناء البلوك الثامن لمحطة تيانوان النووية في الصين بمشاركة روسيا
أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية انطلاق أشغال بناء وحدة الطاقة رقم 8 في محطة تيانوان للطاقة النووية في الصينة بمشاركة روسيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:16+0000
2022-02-25T14:17+0000
الصين
روسيا
محطة نووية
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وذكرت الخدمة الصحفية لقسم الهندسة في شركة "روساتوم" في بيان: "اليوم في الوحدة رقم 8 لمحطة الطاقة النووية في تايوان، والتي يتم بناؤها وفقا للمشروع الروسي، أقيم حفل لصب الخرسانة الأولى وفقًا لجدول المشروع".واقترحت الصين على روسيا، في وقت سابق، بناء محطة طاقة نووية جديدة في مقاطعة جيانغسو من ست وحدات طاقة، وذلك على بعد 20 كيلومترا من محطة تيانوان النووية.وبحسب مدير الشركة الهندسية "إ إس إي" التابعة لـ "روساتوم"، أندريه ليبيديف، فإنه: "يجري بحث ذلك خلال الحوار مع الجانب "الصيني"، مشيرا إلى قرب ساحة بناء المحطة الجديدة من محطة تيانوان.وأشار مدير الشركة إلى أن روسيا تعول على المشاركة في بناء وحدتي طاقة على الأقل في هذا المشروع الجديد.وقال ليبيديف: "المساحة المخصصة لمحطة طاقة نووية جديدة يجري دراستها وتخصص لست وحدات طاقة، ليس بالضرورة أن جميع الوحدات الست ستبنيها روسيا، إلا أن هناك أفاق لبناء ما لا يقل من وحدتي طاقة من قبل روسيا في هذه المساحة".
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الصين, روسيا, محطة نووية

روساتوم: بدء بناء البلوك الثامن لمحطة تيانوان النووية في الصين بمشاركة روسيا

14:16 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 25.02.2022)
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شركة روس آتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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أعلنت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية انطلاق أشغال بناء وحدة الطاقة رقم 8 في محطة تيانوان للطاقة النووية في الصينة بمشاركة روسيا.
وذكرت الخدمة الصحفية لقسم الهندسة في شركة "روساتوم" في بيان: "اليوم في الوحدة رقم 8 لمحطة الطاقة النووية في تايوان، والتي يتم بناؤها وفقا للمشروع الروسي، أقيم حفل لصب الخرسانة الأولى وفقًا لجدول المشروع".
واقترحت الصين على روسيا، في وقت سابق، بناء محطة طاقة نووية جديدة في مقاطعة جيانغسو من ست وحدات طاقة، وذلك على بعد 20 كيلومترا من محطة تيانوان النووية.
وبحسب مدير الشركة الهندسية "إ إس إي" التابعة لـ "روساتوم"، أندريه ليبيديف، فإنه: "يجري بحث ذلك خلال الحوار مع الجانب "الصيني"، مشيرا إلى قرب ساحة بناء المحطة الجديدة من محطة تيانوان.
وأشار مدير الشركة إلى أن روسيا تعول على المشاركة في بناء وحدتي طاقة على الأقل في هذا المشروع الجديد.
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2017
الصين تعرض على روسيا بناء محطة طاقة نووية جديدة
17 أغسطس 2017, 06:49 GMT
وقال ليبيديف: "المساحة المخصصة لمحطة طاقة نووية جديدة يجري دراستها وتخصص لست وحدات طاقة، ليس بالضرورة أن جميع الوحدات الست ستبنيها روسيا، إلا أن هناك أفاق لبناء ما لا يقل من وحدتي طاقة من قبل روسيا في هذه المساحة".
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