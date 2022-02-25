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روسيا تتبادل رسائل التصديق على معاهدات الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
روسيا تتبادل رسائل التصديق على معاهدات الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
تبادلت روسيا، اليوم الجمعة، مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسائل التصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:00+0000
2022-02-25T19:00+0000
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 25 شباط / فبراير، أقيم حفل في وزارة الخارجية الروسية لتبادل خطابات التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية، واللتين تم توقيعهما سابقا في 21 فبراير/ شباط 2022 في موسكو".وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، محادثات مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بيريزادا، ووزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع قادتهم.ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى "الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-العقوبات-دليل-على-ضعف-الغرب-1059162166.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

روسيا تتبادل رسائل التصديق على معاهدات الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

19:00 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورلحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
لحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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تبادلت روسيا، اليوم الجمعة، مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسائل التصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 25 شباط / فبراير، أقيم حفل في وزارة الخارجية الروسية لتبادل خطابات التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية، واللتين تم توقيعهما سابقا في 21 فبراير/ شباط 2022 في موسكو".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
الخارجية الروسية: العقوبات دليل على ضعف الغرب
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وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، محادثات مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بيريزادا، ووزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع قادتهم.
ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى "الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
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