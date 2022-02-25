https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تتبادل-رسائل-التصديق-على-معاهدات-الصداقة-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1059164276.html
روسيا تتبادل رسائل التصديق على معاهدات الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
روسيا تتبادل رسائل التصديق على معاهدات الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
تبادلت روسيا، اليوم الجمعة، مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسائل التصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:00+0000
2022-02-25T19:00+0000
2022-02-25T19:00+0000
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 25 شباط / فبراير، أقيم حفل في وزارة الخارجية الروسية لتبادل خطابات التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية، واللتين تم توقيعهما سابقا في 21 فبراير/ شباط 2022 في موسكو".وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، محادثات مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بيريزادا، ووزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع قادتهم.ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى "الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-العقوبات-دليل-على-ضعف-الغرب-1059162166.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا تتبادل رسائل التصديق على معاهدات الصداقة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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تبادلت روسيا، اليوم الجمعة، مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسائل التصديق على معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 25 شباط / فبراير، أقيم حفل في وزارة الخارجية الروسية لتبادل خطابات التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا الاتحادية وجمهورية لوغانسك الشعبية، واللتين تم توقيعهما سابقا في 21 فبراير/ شباط 2022 في موسكو".
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، محادثات مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بيريزادا، ووزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع قادتهم.
ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى "الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".