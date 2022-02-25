عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تستخدم-حق-النقض-ضد-المشروع-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-والإمارات-والصين-والهند-ترفض-التصويت-1059169605.html
روسيا تستخدم حق النقض ضد المشروع الأمريكي بشأن أوكرانيا والإمارات والصين والهند ترفض التصويت
روسيا تستخدم حق النقض ضد المشروع الأمريكي بشأن أوكرانيا والإمارات والصين والهند ترفض التصويت
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، يوم الجمعة بشأن أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T22:53+0000
2022-02-25T23:34+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
مجلس الامن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103536/46/1035364625_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_e2ec0a681b32a710dec15c461bc49d45.jpg
وصوت الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن وعددهم 11 لصالح مشروع القرار.قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو صوتت ضد مشروع القرار المناهض لروسيا وأوكرانيا. مضيفا لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال حق الفيتو.كان المبعوث الروسي للأمم المتحدة، قال أمس الخميس، إن الهدف من العملية الروسية الخاصة في دونباس هو حماية الأشخاص المستهدفين من قبل نظام كييف.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-تكشف-عرقلة-واشنطن-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1059163046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103536/46/1035364625_212:0:3213:2251_1920x0_80_0_0_84b79845958bd72ab92b3e730a7ed530.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, مجلس الامن

روسيا تستخدم حق النقض ضد المشروع الأمريكي بشأن أوكرانيا والإمارات والصين والهند ترفض التصويت

22:53 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 23:34 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDمندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
تابعنا عبرGoogle news
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، يوم الجمعة بشأن أوكرانيا.
وامتنعت الإمارات والهند والصين عن التصويت على النص الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصوت الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن وعددهم 11 لصالح مشروع القرار.
قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو صوتت ضد مشروع القرار المناهض لروسيا وأوكرانيا. مضيفا لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال حق الفيتو.
وأكد نيبينزيا أن مشروع القرار غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدا. وقال المندوب الروسي "نشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا مشروع القرار ضد موسكو".
كان المبعوث الروسي للأمم المتحدة، قال أمس الخميس، إن الهدف من العملية الروسية الخاصة في دونباس هو حماية الأشخاص المستهدفين من قبل نظام كييف.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية الروسية تكشف عرقلة واشنطن للمفاوضات مع أوكرانيا
18:18 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباس24 فبراير, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала