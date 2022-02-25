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https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تعرب-عن-دهشتها-من-انحياز-لبنان-ومطالبته-بوقف-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-1059157332.html
روسيا تعرب عن دهشتها من انحياز لبنان وتنديده بالعملية العسكرية في أوكرانيا
روسيا تعرب عن دهشتها من انحياز لبنان وتنديده بالعملية العسكرية في أوكرانيا
قالت السفارة الروسية في لبنان إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:39+0000
2022-02-25T15:51+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار لبنان
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وأوضحت السفارة في بيان في موقعها على فيسبوك: "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".وتابع "إضافة إلى أن روسيا لم تشن حربا بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف فخامة رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين باستقلالهما".وأكد البيان أن "روسيا تسعي دوما لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها".وأدان لبنان، أمس الخميس، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.
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روسيا, أخبار لبنان

روسيا تعرب عن دهشتها من انحياز لبنان وتنديده بالعملية العسكرية في أوكرانيا

15:39 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 15:51 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قالت السفارة الروسية في لبنان إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت السفارة في بيان في موقعها على فيسبوك: "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".
وأضاف بيان السفارة: "في هذا الصدد نعلن أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقيات ولا سيما اتفاقيات مينسك".
وتابع "إضافة إلى أن روسيا لم تشن حربا بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف فخامة رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين باستقلالهما".
وأكد البيان أن "روسيا تسعي دوما لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها".
وأدان لبنان، أمس الخميس، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.
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