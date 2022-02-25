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https://arabic.sputniknews.com/20220225/زاخاروفا-المقارنة-بين-العملية-العسكرية-الروسية-وقصف-الناتو-ليوغوسلافيا-هي-محاولة-تزوير-1059156079.html
زاخاروفا: المقارنة بين العملية العسكرية الروسية وقصف الناتو ليوغوسلافيا هي محاولة تزوير
زاخاروفا: المقارنة بين العملية العسكرية الروسية وقصف الناتو ليوغوسلافيا هي محاولة تزوير
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "محاولات مقارنة الوضع بقصف الناتو ليوغوسلافيا، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:24+0000
2022-02-25T15:24+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأجابت زاخاروفا في تعليقها على سؤال أحد الصحفيين، بأن البعض قارن حجج روسيا أثناء العملية في أوكرانيا بتلك التي استخدمها الناتو أثناء قصف يوغوسلافيا: "مثل هذه المقارنات والإسقاطات هي أيضًا جزء من التزوير، نحن نعلم كيف يحب الغرب التزوير".وأوضحت زاخاروفا، في وقت سابق، أن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية أن "مهمة العملية هي محاسبة الشخصيات الحالية في النظام العميل، الذي وصل للسلطة في عام 2014 نتجة انقلاب غير دستوري، على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطني روسيا، وكذلك نزع السلاح من أوكرانيا".وعبرت زاخاروفا عن تمني روسيا "في أن يتخلص الشعب الأوكراني من نير النظام الشعوبي".وأضافت: "نأمل أن يحرر الشعب الأوكراني نفسه من اضطهاد الحكومة الشعوبية، التي تستغل البلاد لمصالح اللاعبين الأجانب، ويبدأ في عيش حياة كاملة ذات سيادة، تُحترم فيها حقوق وحريات ومصالح جميع مواطنيها دون انقسام على أسس وطنية أو لغوية أو دينية".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زاخاروفا: المقارنة بين العملية العسكرية الروسية وقصف الناتو ليوغوسلافيا هي محاولة تزوير

15:24 GMT 25.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "محاولات مقارنة الوضع بقصف الناتو ليوغوسلافيا، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محاولات مزيفة".
وأجابت زاخاروفا في تعليقها على سؤال أحد الصحفيين، بأن البعض قارن حجج روسيا أثناء العملية في أوكرانيا بتلك التي استخدمها الناتو أثناء قصف يوغوسلافيا: "مثل هذه المقارنات والإسقاطات هي أيضًا جزء من التزوير، نحن نعلم كيف يحب الغرب التزوير".
وأوضحت زاخاروفا، في وقت سابق، أن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".
أحد عناصر الشرطة التباع لجمهورية دونيتسك الشعبية في مدرسة غورلوفكا، التي تضررت من جراء القصف الأوكراني، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية أن "مهمة العملية هي محاسبة الشخصيات الحالية في النظام العميل، الذي وصل للسلطة في عام 2014 نتجة انقلاب غير دستوري، على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطني روسيا، وكذلك نزع السلاح من أوكرانيا".
وعبرت زاخاروفا عن تمني روسيا "في أن يتخلص الشعب الأوكراني من نير النظام الشعوبي".
وأضافت: "نأمل أن يحرر الشعب الأوكراني نفسه من اضطهاد الحكومة الشعوبية، التي تستغل البلاد لمصالح اللاعبين الأجانب، ويبدأ في عيش حياة كاملة ذات سيادة، تُحترم فيها حقوق وحريات ومصالح جميع مواطنيها دون انقسام على أسس وطنية أو لغوية أو دينية".
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