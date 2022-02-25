https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-أوكرانيا-بقيت-وحيدة-والعقوبات-لم-تقنع-روسيا-1059128585.html
زيلينسكي: أوكرانيا بقيت وحيدة والعقوبات لم تقنع روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا بقيت وحيدة والعقوبات لم تقنع روسيا
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، روسيا مرة أخرى إلى بدء مفاوضات بشأن وقف الأعمال القتالية. جاءت تصريحاته في خطاب أذيع في وقت مبكر من صباح الجمعة على... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T05:47+0000
2022-02-25T05:47+0000
2022-02-25T05:48+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وقال زيلينسكي: "عاجلاً أم آجلاً، ستظل روسيا مضطرة للتفاوض معنا والتحدث عن كيفية إنهاء الأعمال القتالية ووقف هذا الغزو". يعتقد الرئيس الأوكراني أنه "كلما بدأت هذه المحادثة مبكرًا، قلّت خسائر روسيا".يتبع...
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي: أوكرانيا بقيت وحيدة والعقوبات لم تقنع روسيا
05:47 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، روسيا مرة أخرى إلى بدء مفاوضات بشأن وقف الأعمال القتالية. جاءت تصريحاته في خطاب أذيع في وقت مبكر من صباح الجمعة على قناة أوكرانيا 24 التلفزيونية، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال زيلينسكي: "عاجلاً أم آجلاً، ستظل روسيا مضطرة للتفاوض معنا والتحدث عن كيفية إنهاء الأعمال القتالية ووقف هذا الغزو". يعتقد الرئيس الأوكراني أنه "كلما بدأت هذه المحادثة مبكرًا، قلّت خسائر روسيا".