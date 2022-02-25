https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-يقول-إنه-طلب-مساعدات-دفاعية-وعقوبات-ضد-روسيا-من-مجموعة-صيغة-بوخارست-1059129548.html
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى تشكيل تحالف مناهض للحرب
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى تشكيل تحالف مناهض للحرب
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه طلب مساعدات دفاعية وعقوبات ضد روسيا من مجموعة صيغة بوخارست. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T06:35+0000
2022-02-25T06:35+0000
2022-02-25T06:55+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/22/1043672243_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_3e4f7afbeb2cd3155dac048db22085ff.jpg
وكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على "تويتر": "معًا يجب أن نضع روسيا على طاولة المفاوضات. نحن بحاجة إلى تحالف مناهض للحرب".وأضاف زيلينسكي: "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا. لكننا نحتاج إلى مساعدة دولية فعالة. لقد بحثت ذلك مع الرئيس البولندي. وتوجهت إلى مجموعة التسع في صيغة بوخارست بشأن مساعدات دفاعية وعقوبات".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الدولة الأوكرانية عن تعبئة عامة في البلاد خلال 90 يومًا. وفقًا للمرسوم، يخضع المجندون والاحتياطون للتجنيد الإجباري.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/22/1043672243_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9921da428d4dbb075386ee4415ab57a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى تشكيل تحالف مناهض للحرب
06:35 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 06:55 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه طلب مساعدات دفاعية وعقوبات ضد روسيا من مجموعة صيغة بوخارست.
وكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على "تويتر": "معًا يجب أن نضع روسيا على طاولة المفاوضات. نحن بحاجة إلى تحالف مناهض للحرب".
وأضاف زيلينسكي: "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا. لكننا نحتاج إلى مساعدة دولية فعالة. لقد بحثت ذلك مع الرئيس البولندي. وتوجهت إلى مجموعة التسع في صيغة بوخارست بشأن مساعدات دفاعية وعقوبات".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الدولة الأوكرانية عن تعبئة عامة في البلاد خلال 90 يومًا. وفقًا للمرسوم، يخضع المجندون والاحتياطون للتجنيد الإجباري.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.