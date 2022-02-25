https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-ينشر-فيديو-له-مع-بعض-المسؤولين-في-كييف-1059161844.html

زيلينسكي ينشر فيديو له مع بعض المسؤولين في كييف

زيلينسكي ينشر فيديو له مع بعض المسؤولين في كييف

قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يزال في كييف، ويعمل على مدار الساعة". 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T17:35+0000

2022-02-25T17:35+0000

2022-02-25T17:35+0000

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وقال بودولاك، اليوم الجمعة، على "قناة 112" التلفزيونية: "فلاديمير زيلينسكي موجود في كييف ويعمل على مدار الساعة وله اجتماعات مستمرة مع قيادة البلاد ومشاورات مع زعماء العالم".وتزامن ذلك مع نشر زيلينسكي مقطع فيديو ذكر فيه أنه وقيادة الحكومة والبرلمان موجودون في كييف.وتضاربت الأنباء عن لجوء القيادات الأوكرانية لدول أخرى، حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق، عن "جاهزية بلاده لمنح حق اللجوء للقيادات الأوكرانية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبرير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تقيد-الوصول-جزئيا-إلى-فيسبوك-ردا-على-إجراءاته-التعسفية-1059160307.html

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