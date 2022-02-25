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https://arabic.sputniknews.com/20220225/سقوط-خرافة-الدفاع-الجوي-الأوكراني-القوي-1059143004.html
سقوط خرافة "الدفاع الجوي الأوكراني القوي"
سقوط خرافة "الدفاع الجوي الأوكراني القوي"
لطالما ردد خبراء غربيون وأوكرانيون مزاعم وجود نظام دفاع جوي قوي في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:33+0000
2022-02-25T11:33+0000
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وتملكت أوكرانيا مما لا شك به، عددا كبيرا من وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوفيتي حين خرجت من الاتحاد السوفيتي، ولكنها لم تتمكن من المحافظة على سلامة هذه الوسائط، وفشلت في حمايتها من التقادم حتى أنها صارت غير صالحة للاستخدام.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يوم أمس الخميس، أن "القوات الأوكرانية واجهت صعوبات في تشغيل منظومات صواريخ إس- 300، وتور، وبوك، وأوسا وستريلا المضادة للطائرات".وأضافت الصحيفة أن "الصناعة العسكرية الأوكرانية حاولت ترميمها، ولكن ما تم ترميمه افتقر إلى الفاعلية".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 24 فبراير/شباط 2022 عن تدمير جميع وسائط الدفاع الجوي الخاصة بقوات نظام الحكم الأوكراني.كما أعلنت أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-المفاوضات-ستعود-بعد-عملية-نزع-سلاح-أوكرانيا-1059142105.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

سقوط خرافة "الدفاع الجوي الأوكراني القوي"

11:33 GMT 25.02.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONICانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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لطالما ردد خبراء غربيون وأوكرانيون مزاعم وجود نظام دفاع جوي قوي في أوكرانيا.
وتملكت أوكرانيا مما لا شك به، عددا كبيرا من وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوفيتي حين خرجت من الاتحاد السوفيتي، ولكنها لم تتمكن من المحافظة على سلامة هذه الوسائط، وفشلت في حمايتها من التقادم حتى أنها صارت غير صالحة للاستخدام.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يوم أمس الخميس، أن "القوات الأوكرانية واجهت صعوبات في تشغيل منظومات صواريخ إس- 300، وتور، وبوك، وأوسا وستريلا المضادة للطائرات".
وأضافت الصحيفة أن "الصناعة العسكرية الأوكرانية حاولت ترميمها، ولكن ما تم ترميمه افتقر إلى الفاعلية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 24 فبراير/شباط 2022 عن تدمير جميع وسائط الدفاع الجوي الخاصة بقوات نظام الحكم الأوكراني.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية الروسية: المفاوضات ستعود بعد عملية نزع سلاح أوكرانيا
11:22 GMT
كما أعلنت أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".
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