https://arabic.sputniknews.com/20220225/سقوط-خرافة-الدفاع-الجوي-الأوكراني-القوي-1059143004.html
سقوط خرافة "الدفاع الجوي الأوكراني القوي"
سقوط خرافة "الدفاع الجوي الأوكراني القوي"
لطالما ردد خبراء غربيون وأوكرانيون مزاعم وجود نظام دفاع جوي قوي في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:33+0000
2022-02-25T11:33+0000
2022-02-25T11:33+0000
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وتملكت أوكرانيا مما لا شك به، عددا كبيرا من وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوفيتي حين خرجت من الاتحاد السوفيتي، ولكنها لم تتمكن من المحافظة على سلامة هذه الوسائط، وفشلت في حمايتها من التقادم حتى أنها صارت غير صالحة للاستخدام.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يوم أمس الخميس، أن "القوات الأوكرانية واجهت صعوبات في تشغيل منظومات صواريخ إس- 300، وتور، وبوك، وأوسا وستريلا المضادة للطائرات".وأضافت الصحيفة أن "الصناعة العسكرية الأوكرانية حاولت ترميمها، ولكن ما تم ترميمه افتقر إلى الفاعلية".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 24 فبراير/شباط 2022 عن تدمير جميع وسائط الدفاع الجوي الخاصة بقوات نظام الحكم الأوكراني.كما أعلنت أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-المفاوضات-ستعود-بعد-عملية-نزع-سلاح-أوكرانيا-1059142105.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
سقوط خرافة "الدفاع الجوي الأوكراني القوي"
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لطالما ردد خبراء غربيون وأوكرانيون مزاعم وجود نظام دفاع جوي قوي في أوكرانيا.
وتملكت أوكرانيا مما لا شك به، عددا كبيرا من وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوفيتي حين خرجت من الاتحاد السوفيتي، ولكنها لم تتمكن من المحافظة على سلامة هذه الوسائط، وفشلت في حمايتها من التقادم حتى أنها صارت غير صالحة للاستخدام.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"
، يوم أمس الخميس، أن "القوات الأوكرانية واجهت صعوبات في تشغيل منظومات صواريخ إس- 300، وتور، وبوك، وأوسا وستريلا المضادة للطائرات".
وأضافت الصحيفة أن "الصناعة العسكرية الأوكرانية حاولت ترميمها، ولكن ما تم ترميمه افتقر إلى الفاعلية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 24 فبراير/شباط 2022 عن تدمير جميع وسائط الدفاع الجوي الخاصة بقوات نظام الحكم الأوكراني.
كما أعلنت أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".