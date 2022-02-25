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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضينا-139-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1059129950.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضينا 139 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضينا 139 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية 139 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T06:45+0000
2022-02-25T06:45+0000
تغطية أحداث دونباس
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وحسب بيان المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، فإن الجيش الأوكراني قصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 139 مرة خلال اليوم الماضي، بواسطة 1715 قطعة ذخيرة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح الخميس، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، موضحا أن الظروف "تتطلب إجراءات حاسمة وفورية، بعد طلب جمهوريات دونباس الشعبية من روسيا المساعدة. وأشار بوتين إلى أن لمسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على مسؤولية النظام الحاكم في أوكرانيا، داعيا القوات الأوكرانية إلى عدم الانصياع لأوامر هذا النظام وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران بأسلحة عالية الدقة، مؤكدة أن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-جميع-المهام-الموكلة-لوحدات-القوات-الروسية-لليوم-نفذت-بنجاح-1059117457.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضينا 139 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

06:45 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية 139 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب بيان المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، فإن الجيش الأوكراني قصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 139 مرة خلال اليوم الماضي، بواسطة 1715 قطعة ذخيرة.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الدفاع الروسية: جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح
أمس, 17:25 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح الخميس، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، موضحا أن الظروف "تتطلب إجراءات حاسمة وفورية، بعد طلب جمهوريات دونباس الشعبية من روسيا المساعدة.
وأشار بوتين إلى أن لمسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على مسؤولية النظام الحاكم في أوكرانيا، داعيا القوات الأوكرانية إلى عدم الانصياع لأوامر هذا النظام وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران بأسلحة عالية الدقة، مؤكدة أن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
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