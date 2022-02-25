عربي
روسيا تقيد استخدام مجالها الجوي لرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أحياء-سكنية-بأسلحة-محظورة-1059133359.html
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية بأسلحة محظورة
سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية بأسلحة محظورة
أعلنت وحدات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية، يوم أمس، 33 مرة، مستخدمة أسلحة تحظرها "اتفاقية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:55+0000
2022-02-25T07:55+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058819946_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_316993199c128841e338a847aae67ea1.jpg
وقال بيان لوحدات الدفاع الشعبي: "قامت القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار 33 مرة، خلال اليوم الماضي".وأضاف البيان أن "الجيش الأوكراني قصف 10 أحياء سكنية، مستخدما أسلحة محظورة بموجب اتفاقية مينسك".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكداً أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وشدد بوتين على أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة؛ صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/-الدفاع-الروسية-الجنود-الأوكرانيون-يحاولون-الاتفاق-على-ممرات-للخروج-من-منطقة-العمليات-من-دون-أسلحة-1059108305.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058819946_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f08f2e452dcff76723f5772f79725aa0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, العالم

سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية بأسلحة محظورة

07:55 GMT 25.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATIONتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATION
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وحدات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية، يوم أمس، 33 مرة، مستخدمة أسلحة تحظرها "اتفاقية مينسك" للتسوية.
وقال بيان لوحدات الدفاع الشعبي: "قامت القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار 33 مرة، خلال اليوم الماضي".
وأضاف البيان أن "الجيش الأوكراني قصف 10 أحياء سكنية، مستخدما أسلحة محظورة بموجب اتفاقية مينسك".

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
انتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة
أمس, 14:48 GMT
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكداً أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

وشدد بوتين على أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة؛ صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала