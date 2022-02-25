سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت أحياء سكنية بأسلحة محظورة
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATIONتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
أعلنت وحدات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية، يوم أمس، 33 مرة، مستخدمة أسلحة تحظرها "اتفاقية مينسك" للتسوية.
وقال بيان لوحدات الدفاع الشعبي: "قامت القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار 33 مرة، خلال اليوم الماضي".
وأضاف البيان أن "الجيش الأوكراني قصف 10 أحياء سكنية، مستخدما أسلحة محظورة بموجب اتفاقية مينسك".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكداً أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وشدد بوتين على أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة؛ صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكداً أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وشدد بوتين على أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة؛ صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.