https://arabic.sputniknews.com/20220225/سياسي-روسي-يذكر-ثلاثة-أخطاء-فادحة-لزيلينسكي-1059132256.html
سياسي روسي يذكر ثلاثة أخطاء فادحة لزيلينسكي
سياسي روسي يذكر ثلاثة أخطاء فادحة لزيلينسكي
وصف رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الرهان على واشنطن وبروكسل، ورفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع رؤساء لوغانسك ودونيتسك، والتهديد بمراجعة تخلي أوكرانيا... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:27+0000
2022-02-25T07:27+0000
2022-02-25T07:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وكتب فولودين على تلغرام: "كانت هناك أخطاء فادحة.. أولاً.. بعد أن راهن على واشنطن وبروكسل، نسي زيلينسكي مصالح مواطنيه. ثانياً، بعد أن ورث مشكلة دونباس، لم يستطع أن يجير على نفسه ويجلس على طاولة المفاوضات مع رؤساء دونيتسك ولوغانسك، وثالثًا، أصبحت تهديدات زيلينسكي بإعادة النظر في تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية مشكلة أمنية عالمية حقيقية للعالم بأسره. ومن خلال إدلائه بهذه التصريحات، أظهر نفسه على أنه رئيس دولة غير مسؤول".كما أشار إلى أن زيلينسكي ارتكب العديد من الأخطاء طوال الوقت: "لقد سجن سياسيين غير مرغوب فيهم، وقوميين منغمسين، وأغلق وسائل إعلام".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
سياسي روسي يذكر ثلاثة أخطاء فادحة لزيلينسكي
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وصف رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الرهان على واشنطن وبروكسل، ورفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع رؤساء لوغانسك ودونيتسك، والتهديد بمراجعة تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية، بأنها أخطاء فادحة يرتكبها فلاديمير زيلينسكي.
وكتب فولودين على تلغرام: "كانت هناك أخطاء فادحة.. أولاً.. بعد أن راهن على واشنطن وبروكسل، نسي زيلينسكي مصالح مواطنيه. ثانياً، بعد أن ورث مشكلة دونباس، لم يستطع أن يجير على نفسه ويجلس على طاولة المفاوضات مع رؤساء دونيتسك ولوغانسك، وثالثًا، أصبحت تهديدات زيلينسكي بإعادة النظر في تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية مشكلة أمنية عالمية حقيقية للعالم بأسره. ومن خلال إدلائه بهذه التصريحات، أظهر نفسه على أنه رئيس دولة غير مسؤول".
كما أشار إلى أن زيلينسكي ارتكب العديد من الأخطاء طوال الوقت: "لقد سجن سياسيين غير مرغوب فيهم، وقوميين منغمسين، وأغلق وسائل إعلام".