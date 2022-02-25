https://arabic.sputniknews.com/20220225/غانتس-يبعث-برسالة-حادة-إلى-حزب-الله-1059139910.html

غانتس يبعث برسالة حادة إلى "حزب الله"

غانتس يبعث برسالة حادة إلى "حزب الله"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، من إجراء الحسابات الخاطئة بالنسبة لإسرائيل. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T10:25+0000

2022-02-25T10:25+0000

2022-02-25T10:25+0000

إسرائيل

بيني غانتس

أخبار حزب الله

العالم العربي

حسن نصرالله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، أمس الخميس، بأن غانتس قد حذر حسن نصر الله باعثا إليه برسالة قوية من مغبة إطلاق طائرات مسيرة أو دون طيار مرة أخرى لاختراق المجال الجوي الإسرائيلي.وأوضح غانتس أن الحسبان لن يكون لـ"حزب الله" وحده، ولكنه سيطال الدولة اللبنانية، مضيفا أن الحزب يواصل تعاظم قوته العسكرية على حساب المواطنين اللبنانيين الأبرياء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر في كلية تل حاي، شمالي إسرائيل.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وما يلزم الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا.وكان بيني غانتس قد علق على اختراق طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة الماضية، الأجواء الإسرائيلية "إن الحزب يعرف معنى أزيز طائراتنا".ونشر غانتس تغريدات على صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد من خلالها أنه في حال ما طلب منه الهجوم على "حزب الله" سيفعل، وبقوة، وسنلحق الضرر الكبير بالحزب ولبنان سيتحمل المسؤولية.وأوضح غانتس أن تصريحاته تلك جاءت في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، اليوم، والتي شدد خلالها تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني للأجواء الإسرائيلية، لمدة تزيد عن 40 دقيقة، دون إسقاطها، أن قادة حزب الله يعرفون ويعلمون معنى ضجيج محركات طائراتنا، وأزيزها.للمزيد: وسط تهديدات بالرد... إسرائيل تعلن فشلها في العثور على حطام المسيرة اللبنانيةوكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، الجمعة الماضية، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".للمزيد: مسؤول إسرائيلي ينادي بالتعلم من تجربة "حزب الله"وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/غانتس-حزب-الله-يعرف-معنى-أزيز-طائراتنا-1058897551.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, بيني غانتس, أخبار حزب الله, العالم العربي, حسن نصرالله