https://arabic.sputniknews.com/20220225/فولكس-فاغن-توقف-إنتاجها-في-مصنعين-بسبب-نقص-الإمدادات-إثر-الأزمة-الأوكرانية-1059159648.html

"فولكس فاغن" توقف إنتاجها في مصنعين بسبب نقص الإمدادات إثر الأزمة الأوكرانية

"فولكس فاغن" توقف إنتاجها في مصنعين بسبب نقص الإمدادات إثر الأزمة الأوكرانية

صرح متحدث باسم شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن"، اليوم الجمعة، بأن الشركة تعتزم وقف إنتاجها في مصنعين لبضعة أيام. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T16:34+0000

2022-02-25T16:34+0000

2022-02-25T16:36+0000

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ونقلت "رويترز" عن المتحدث قوله بأن قرار وقف إنتاج الشركة لبضعة أيام الأسبوع المقبل في مصنعين ألمانيين يأتي بسب تأخير في تصنيع قطع الغيار في أوكرانيا.وأضاف المتحدث إن النقص في سلسلة التوريد سيؤثر على المصانع في دريسدن وتسفيكاو، مؤكدا تقرير صادر عن وكالة الأنباء الألمانية في هذا الشأن.في سياق متصل، قالت شركة "إيرباص" عملاق صناعة الطائرات، اليوم الجمعة، إنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.وأضافت الشركة في الوقت ذاته أنه من السابق لأوانه التعليق على تبعات تلك العقوبات، حسبما صرح وقال متحدث باسم الشركة.وأضاف المتحدث باسم إيرباص: "ما زلنا نحلل تأثير العقوبات المعلنة يوم أمس، ومن السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على تأثيرها، وسنلتزم بجميع العقوبات والقوانين المعمول بها بمجرد دخولها حيز التنفيذ".وتابع أن "الشركة تراقب الوضع عن كثب مع شركائها وعملائها ومورديها، مشيرا إلى أنه "من دواعي القلق أن نرى الوضع الأمني يتدهور بهذه السرعة في أوروبا".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شياط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

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