https://arabic.sputniknews.com/20220225/قديروف-سنحتفل-خلال-أيام-بتحرير-سكان-أوكرانيا-من-العنف-والقتل-1059166730.html

قديروف: سنحتفل خلال أيام بتحرير سكان أوكرانيا من العنف والقتل

قديروف: سنحتفل خلال أيام بتحرير سكان أوكرانيا من العنف والقتل

قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إنه على ثقة بإمكانية الاحتفال خلال الأيام القريبة بتحرير سكان أوكرانيا من العنف والقتل. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وكتب قديروف على صفحته في موقع "في كي": "واثق أننا سنحتفل في الأيام القريبة بتحرير الملايين من سكان أوكرانيا من العنف والقتل".وفي وقت سابق اليوم، قال قديروف إنه جمع أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.وأضاف رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا "سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة"، دون مزيد من التفاصيل.ونهاية العام الماضي، اعتبر قديروف أن الدول الغربية معنية بفتح قواعدها العسكرية في أوكرانيا وبالتالي إملاء الشروط على روسيا.ووقتها، أعرب رئيس الشيشان خلال مؤتمر صحفي في غروزني عن ثقته في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح بتحقيق مثل هذه الخطط، مضيفا: "الأوكرانيون شعبنا، هذه أرضنا. هذا رأيي".وفي يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/قديروف-يحشد-10-آلاف-مقاتل-للدخول-إلى-أكثر-المناطق-سخونة-في-أوكرانيا-فيديو-1059148278.html

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