https://arabic.sputniknews.com/20220225/قديروف-يحشد-10-آلاف-مقاتل-للدخول-إلى-أكثر-المناطق-سخونة-في-أوكرانيا-فيديو-1059148278.html

قديروف يحشد 10 آلاف مقاتل للدخول إلى أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا... فيديو

قديروف يحشد 10 آلاف مقاتل للدخول إلى أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا... فيديو

جمع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T13:01+0000

2022-02-25T13:01+0000

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وقال رئيس الشيشان، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف".وأشار قديروف أيضًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا "سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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