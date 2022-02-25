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https://arabic.sputniknews.com/20220225/قناة-إذا-أغلقت-تركيا-مضائقها-أمام-روسيا-سوف-تضطر-إلى-إغلاقها-أمام-أوكرانيا-أيضا-1059130526.html
قناة: إذا أغلقت تركيا مضائقها أمام روسيا سوف تضطر إلى إغلاقها أمام أوكرانيا أيضا
قناة: إذا أغلقت تركيا مضائقها أمام روسيا سوف تضطر إلى إغلاقها أمام أوكرانيا أيضا
يمكن لتركيا أن تغلق مضائقها أمام السفن الحربية الروسية، لكن بعد ذلك سيكون عليها إغلاقها أمام أوكرانيا أيضًا، في حين أن الإغلاق الأحادي للمضائق سيعتبر قبولًا... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T06:56+0000
2022-02-25T06:58+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت القناة: "لقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا مرة أخرى إلى وضع اتفاقية مونترو على جدول الأعمال، والتي تنظم المرور عبر مضيق الدردنيل ومضيق إسطنبول (البوسفور). طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق المضيق في وجه السفن الحربية الروسية. ومع ذلك، وفقًا لمونترو، يمكن للسفن الحربية المرور عبر المضائق أثناء الحرب إذا لم تكن تركيا في حالة حرب فورية أو لا تعتبر نفسها مهددة. ولا يُسمح لمونترو بعبور السفن الحربية للدول المتحاربة. بناءً على طلب أوكرانيا، يمكن لتركيا إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، إذا فعلت أنقرة ذلك، فسيتعين عليها إغلاقها أمام أوكرانيا أيضًا، وإلا فإن تركيا تنحاز إلى أحد الأطراف".وفي وقت سابق، قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بوندار، إن كييف تطالب أنقرة بإغلاق مضايق السفن الروسية. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا يمكنها إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل لمرور السفن الحربية الروسية، لكن سيكون للجانب الروسي الحق في إعادة أسطوله إلى القاعدة.
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أخبار تركيا اليوم

قناة: إذا أغلقت تركيا مضائقها أمام روسيا سوف تضطر إلى إغلاقها أمام أوكرانيا أيضا

06:56 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 25.02.2022)
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يمكن لتركيا أن تغلق مضائقها أمام السفن الحربية الروسية، لكن بعد ذلك سيكون عليها إغلاقها أمام أوكرانيا أيضًا، في حين أن الإغلاق الأحادي للمضائق سيعتبر قبولًا لطرف معين في الصراع، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني لـ قناة TGRT Haber TV.
وقالت القناة: "لقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا مرة أخرى إلى وضع اتفاقية مونترو على جدول الأعمال، والتي تنظم المرور عبر مضيق الدردنيل ومضيق إسطنبول (البوسفور). طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق المضيق في وجه السفن الحربية الروسية. ومع ذلك، وفقًا لمونترو، يمكن للسفن الحربية المرور عبر المضائق أثناء الحرب إذا لم تكن تركيا في حالة حرب فورية أو لا تعتبر نفسها مهددة. ولا يُسمح لمونترو بعبور السفن الحربية للدول المتحاربة. بناءً على طلب أوكرانيا، يمكن لتركيا إغلاق المضائق أمام السفن الحربية الروسية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، إذا فعلت أنقرة ذلك، فسيتعين عليها إغلاقها أمام أوكرانيا أيضًا، وإلا فإن تركيا تنحاز إلى أحد الأطراف".
وفي وقت سابق، قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بوندار، إن كييف تطالب أنقرة بإغلاق مضايق السفن الروسية. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا يمكنها إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل لمرور السفن الحربية الروسية، لكن سيكون للجانب الروسي الحق في إعادة أسطوله إلى القاعدة.
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