https://arabic.sputniknews.com/20220225/قوات-دونيستك-تسيطر-على-3-مناطق-في-دونباس-والبرلمان-الليبي-يصوت-على-تشكيل-حكومة-جديدة-الأسبوع-المقبل-1059151688.html

قوات دونيستك تسيطر على 3 مناطق في دونباس والبرلمان الليبي يصوت على تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل

قوات دونيستك تسيطر على 3 مناطق في دونباس والبرلمان الليبي يصوت على تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن وحدات قوات دونيتسك فرضت سيطرتها على 3 مناطق سكنية على محور ماريوبول في دونباس. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T14:11+0000

2022-02-25T14:11+0000

2022-02-25T14:11+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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قوات دونيستك تسيطر على 3 مناطق في دونباس والبرلمان الليبي يصوت على تشكيل حكومة جديدة الأسبوع القادم قوات دونيستك تسيطر على 3 مناطق في دونباس والبرلمان الليبي يصوت على تشكيل حكومة جديدة الأسبوع القادم

قوات دونيستك تفرض سيطرتها على ثلاث مناطق في دونباس، والقوات الأوكرانية تقصف لوغانسكيأتي ذلك بينما قالت قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية، 33 مرة، مستخدمة أسلحة تحظرها "اتفاقية مينسك" للتسوية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.في السياق نفسه، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أنه لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة لديه الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه توجه إلى مجموعة بوخارست للدول التسع (بلغاريا والمجر وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والتشيك)، بطلب مساعدات دفاعية لبلاده، وفرض عقوبات على روسيا.وتعليقا على الأمر، قال المتخصص في الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، إن دول الاتحاد الأوروبي – خاصة فرنسا وألمانيا – كانت لا تؤيد نشوب حرب في أوكرانيا ولكن تحت الضغوط الأمريكية والأطلسية تم رفض اقتراحات الرئيس بوتين.ولفت إلى أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أصرت على أنه يحق لأوكرانيا الانضمام للحلف، رغم أنه قبل عدة أشهر كان موقف العديد من الدول أن كييف لا تلبي معايير حلف الناتو والاتحاد الأوروبي".وشدد على أن "الغرب والولايات المتحدة تركوا أوكرانيا وحيدة في مواجهة روسيا بعد كل الأحاديث والتوعد".وأكد أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تورط في الحرب بعد وعود واشنطن والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والآن يطالب بإجراء حل سلمي للنزاع ويطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم التهويل في الحديث عن الخطر الروسي والحرب".البرلمان الليبي يعقد جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل حكومة مؤقتة جديدةقال البرلمان الليبي إنه سيعقد جلسة الأسبوع المقبل، من المرجح أن يصوت خلالها على تأكيد حكومة مؤقتة جديدة، وذلك بالرغم من تعهد الإدارة الحالية بعدم تسليم السلطة.وقال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والمكلف بتشكيل الحكومة إنه مستعد لاقتراح حكومة وقال المتحدث باسم البرلمان إن الجلسة ستعقد يوم الاثنين.ويتهم البرلمان الدبيبة بالفساد ويقول إن فترة ولايته انتهت في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وهو الموعد الذي كان من المقرر إجراء الانتخابات فيه. وينفي الدبيبة ذلك ويقول إن البرلمان هو الذي لم يعد صالحا بعد ثماني سنوات من انتخابه.وأوضح أنه "ستكون هناك حكومة وحدة وطنية قوية وشرعية من البرلمان وتقود البلاد إلى محطة آمنة وهادئة سياسيا"، مشيرا إلى "ضرورة تواجد الحكومة القادمة لأن لها شعبية كبيرة وأول مرة يحصل إجماع على حكومة بين كل أطياف الشعب الليبي في كل المناطق".الرئيس التونسي يقول إنه سيمنع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنيقال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، مؤكدا أمام اجتماع للحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية...وسنقوم بذلك".وأضاف: "هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية...لن نسمح أن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد... ولا مجال أن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".وفي الصيف الماضي، علّق سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة، كما استهدف هذا الشهر مؤسسة القضاء، والتي كان يُنظر إليها على أنها آخر مؤسسة رئيسية يمكنها الحد من سلطته المتنامية، من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء.ومعلقا على الموضوع، قال المحلل السياسي التونسي، عثمان بالحاج، إن "الرئيس قيس سعيد سيصدر قرارا بمنع التمويل الأجنبي مؤقتا في انتظار صدور قانون من البرلمان الجديد بتشريع جديد".ولفت إلى أن "تلك المؤسسات المدنية واجهات لأحزاب سياسية وليست مستقلة خاصة التي تحصل على تمويلات ضخمة من الاتحاد الأوروبي إنما توجهه لهذه الأحزاب مقابل تقارير مغلوطة عن الوضع في البلاد".وأضاف: "أبرز هذه الأحزاب حركة النهضة والأحزاب المرتبطة بها مثل ائتلاف الكرامة بزعامة المنصف المرزوقي الذي أصبح له مقرات فارهة في فترة وجيزة وتتاح له تجهيزات كبيرة".للمزيد يمكنكم متابعة برنامج عالم سبوتنيك

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