https://arabic.sputniknews.com/20220225/قوات-روسية-تسيطر-على-قناة-إمدادات-المياه-في-جنوب-أوكرانيا-1059131506.html
قوات روسية تسيطر على قناة إمدادات المياه في جنوب أوكرانيا
قوات روسية تسيطر على قناة إمدادات المياه في جنوب أوكرانيا
أعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنهاء الحصار المائي الذي ضربه نظام الحكم الأوكراني حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:14+0000
2022-02-25T07:14+0000
2022-02-25T07:15+0000
روسيا
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وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي، يفيم فيكس، في الحديث لـ"سبوتنيك": "تم كسر الحصر المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا".وأصبحت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية في بداية خمسينات القرن الماضي.وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.
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روسيا
قوات روسية تسيطر على قناة إمدادات المياه في جنوب أوكرانيا
07:14 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 07:15 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنهاء الحصار المائي الذي ضربه نظام الحكم الأوكراني حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية الروسية في عام 2014 وأصبحت من جديد واحدا من الأقاليم الروسية.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي، يفيم فيكس، في الحديث لـ"سبوتنيك": "تم كسر الحصر المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا".
ونوه إلى أن قناة شمال القرم أنشأها الاتحاد السوفيتي وليس أوكرانيا، لإمداد شبه جزيرة القرم بالماء العذب. وأغلقها نظام الحكم الأوكراني لمعاقبة أهالي القرم على تأييدهم لعودة إقليمهم إلى روسيا.
وأصبحت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية في بداية خمسينات القرن الماضي.
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.