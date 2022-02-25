https://arabic.sputniknews.com/20220225/كيف-تصل-آليات-عسكرية-روسية-إلى-منطقة-دونباس-1059133565.html
كيف تصل آليات عسكرية روسية إلى منطقة دونباس
كيف تصل آليات عسكرية روسية إلى منطقة دونباس
بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في منطقة دونباس التابعة لأوكرانيا، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:01+0000
2022-02-25T08:01+0000
2022-02-25T08:01+0000
تغطية أحداث دونباس
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن مئات الآليات العسكرية التابعة للجيش الروسي توجهت إلى جمهورية لوغانسك المتاخمة للأراضي الروسية. وضمت قوافل الآليات العسكرية الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وراجمات الصواريخ والمدافع الذاتية الحركة.وفي نفس الوقت، طارت مروحيات "كا-52" و"مي-24" و"مي- 8" إلى حدود روسيا على ارتفاع منخفض جدا. وسارت سيارات التزود بالوقود في نفس الاتجاه.وتوجهت الآليات العسكرية إلى مناطق محددة رافعة الأعلام الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية، مؤكدة أنه لا يوجد شيء يهدد حياة المدنيين.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية
كيف تصل آليات عسكرية روسية إلى منطقة دونباس
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بدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في منطقة دونباس التابعة لأوكرانيا، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن مئات الآليات العسكرية التابعة للجيش الروسي توجهت إلى جمهورية لوغانسك المتاخمة للأراضي الروسية. وضمت قوافل الآليات العسكرية الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وراجمات الصواريخ والمدافع الذاتية الحركة.
وفي نفس الوقت، طارت مروحيات "كا-52" و"مي-24" و"مي- 8" إلى حدود روسيا على ارتفاع منخفض جدا. وسارت سيارات التزود بالوقود في نفس الاتجاه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية، مؤكدة أنه لا يوجد شيء يهدد حياة المدنيين.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية
خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.