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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/لافروف-يبحث-مع-وزير-خارجية-لوغانسك-والنائب-الأول-لوزير-خارجية-دونيتسك-تبادل-السفارات-1059136300.html
لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات
لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف، سيلتقي في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:00+0000
2022-02-25T09:00+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن لافروف سيبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو.ووفقا للبيان، سيتم مناقشة أيضا افتتاح سفارات وبعثات دبلوماسية بينهما".يذكر أنه في 21 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أن روسيا اعترفت رسميا باستقلال لوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. كما أوعز بوتين للقوات المسلحة الروسية بضمان الحفاظ على السلام فيهما. وفي 22 فبراير، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبييتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مكتب-الرئيس-الأوكراني-أوكرانيا-جاهزة-للتفاوض-مع-روسيا-1059134180.html
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روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات

09:00 GMT 25.02.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف، سيلتقي في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن لافروف سيبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو.
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا
08:06 GMT
ووفقا للبيان، سيتم مناقشة أيضا افتتاح سفارات وبعثات دبلوماسية بينهما".
يذكر أنه في 21 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أن روسيا اعترفت رسميا باستقلال لوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة.
كما أوعز بوتين للقوات المسلحة الروسية بضمان الحفاظ على السلام فيهما.
وفي 22 فبراير، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبييتين.
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