https://arabic.sputniknews.com/20220225/لافروف-يبحث-مع-وزير-خارجية-لوغانسك-والنائب-الأول-لوزير-خارجية-دونيتسك-تبادل-السفارات-1059136300.html
لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات
لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف، سيلتقي في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:00+0000
2022-02-25T09:00+0000
2022-02-25T09:00+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058647103_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_13bc4589b0af9f827ff90fdab9c8d356.jpg
وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن لافروف سيبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو.ووفقا للبيان، سيتم مناقشة أيضا افتتاح سفارات وبعثات دبلوماسية بينهما".يذكر أنه في 21 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز أن روسيا اعترفت رسميا باستقلال لوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة. كما أوعز بوتين للقوات المسلحة الروسية بضمان الحفاظ على السلام فيهما. وفي 22 فبراير، أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبييتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مكتب-الرئيس-الأوكراني-أوكرانيا-جاهزة-للتفاوض-مع-روسيا-1059134180.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058647103_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_d01c1cc2c38a24dd1103f08741cb1e5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف، سيلتقي في موسكو مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا.
وأضافت الخارجية الروسية
في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن لافروف سيبحث خلال اللقاء إعطاء دفع لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون مع موسكو.
ووفقا للبيان، سيتم مناقشة أيضا افتتاح سفارات وبعثات دبلوماسية بينهما".
يذكر أنه في 21 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في خطاب متلفز أن روسيا اعترفت رسميا باستقلال لوغانسك ودونيتسك، ووقع المراسيم ذات الصلة.
كما أوعز بوتين للقوات المسلحة الروسية بضمان الحفاظ على السلام فيهما.
وفي 22 فبراير، أقامت روسيا
علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبييتين.