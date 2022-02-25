https://arabic.sputniknews.com/20220225/لافروف-يجري-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-الإماراتي-في-28-فبراير-1059153152.html
لافروف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي في 28 فبراير
لافروف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي في 28 فبراير
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان سيعقدان محادثات 28... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:28+0000
2022-02-25T14:28+0000
2022-02-25T14:28+0000
روسيا
العالم العربي
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وأوضحت زاخاروفا "في 28 فبراير، سيجري وزير خارجية بلادنا سيرغي لافروف محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو".وبحسبها، سيناقش الطرفان زيادة تطوير التعاون الثنائي، وكذلك الوضع الدولي والإقليمي، لا سيما الوضع في سوريا واليمن وليبيا والتسوية العربية الإسرائيلية.وأضافت أن "آفاق الاستقرار المستدام للوضع في منطقة الخليج من خلال تشكيل آليات في هذه المنطقة الفرعية للاستجابة الجماعية للتحديات والتهديدات القائمة بمشاركة جميع الدول المهتمة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
لافروف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي في 28 فبراير
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان سيعقدان محادثات 28 فبراير في موسكو.
وأوضحت زاخاروفا "في 28 فبراير، سيجري وزير خارجية بلادنا سيرغي لافروف محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو".
وبحسبها، سيناقش الطرفان زيادة تطوير التعاون الثنائي، وكذلك الوضع الدولي والإقليمي، لا سيما الوضع في سوريا واليمن وليبيا والتسوية العربية الإسرائيلية.
وأضافت أن "آفاق الاستقرار المستدام للوضع في منطقة الخليج من خلال تشكيل آليات في هذه المنطقة الفرعية للاستجابة الجماعية للتحديات والتهديدات القائمة بمشاركة جميع الدول المهتمة".