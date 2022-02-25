https://arabic.sputniknews.com/20220225/لافروف-يوضح-غاية-بلاده-من-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059145807.html
لافروف يوضح غاية بلاده من العملية العسكرية في أوكرانيا
لافروف يوضح غاية بلاده من العملية العسكرية في أوكرانيا
أوضح سيرغي لافروف أن روسيا تريد أن تخرج أوكرانيا من التبعية الخارجية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:20+0000
2022-02-25T12:20+0000
2022-02-25T12:20+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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قال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي: "يهمّنا ألا يوضع الشعب الأوكراني تحت إدارة خارجية كاملة".وبدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة تهدف إلى إنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس ونزع أسلحته وتخليص أوكرانيا من النازية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان دونباس بالإبادة الجماعية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
لافروف يوضح غاية بلاده من العملية العسكرية في أوكرانيا
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أوضح سيرغي لافروف أن روسيا تريد أن تخرج أوكرانيا من التبعية الخارجية.
قال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي: "يهمّنا ألا يوضع الشعب الأوكراني تحت إدارة خارجية كاملة".
وأضاف أن روسيا لا تريد أن تُدار أوكرانيا من الخارج من قبل مَن يشجع النازية الجديدة ويدعم إبادة الروس ويستخدم أوكرانيا كأداة مضادة لروسيا.
وبدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة تهدف إلى إنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس ونزع أسلحته وتخليص أوكرانيا من النازية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان دونباس بالإبادة الجماعية.