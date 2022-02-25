https://arabic.sputniknews.com/20220225/لودريان-فرنسا-قادرة-على-مساعدة-زيلينسكي-في-حال-وجود-تهديد-لأمنه-1059143181.html

لودريان: فرنسا قادرة على مساعدة زيلينسكي في حال وجود تهديد لأمنه

لودريان: فرنسا قادرة على مساعدة زيلينسكي في حال وجود تهديد لأمنه

أعلن وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن بلاده قادرة على مساعدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حال وجود تهديد لأمنه. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T11:40+0000

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وقال لودريان، عبر إذاعة "فرانس إنتر": "أمن زيلينسكي.. هو أهم عنصر فيما يحدث، ونحن قادرون على مساعدته إذا دعت الحاجة".وفيما يخص إعلان الرئيس الأوكراني بقاءه في كييف رغم تقارير اقتراب القوات الروسية من دخول العاصمة الأوكرانية، أجاب لودريان "سنتخذ الإجراءات، التي من الواجب اتخاذها".ومنذ قليل، قال رئيس وزراء إيطاليا إن زيلينسكي لم يتصل به منذ ساعة ونصف، رغم وجود اتفاق على موعد المكالمة الهاتفية.بينما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قد تم نقله إلى ملجأ محصن مع اقتراب القوات الروسية من كييف.وأضافت أن هناك طائرة أقلعت من مطار "جوليان" في كييف، رغم إغلاق الأجواء.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وقال بهذا الصدد، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220225/مكتب-الرئيس-الأوكراني-أوكرانيا-جاهزة-للتفاوض-مع-روسيا-1059134180.html

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