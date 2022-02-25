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https://arabic.sputniknews.com/20220225/لوكاشينكو-الغرب-سحب-قواته-بشكل-أكبر-من-الحدود-مع-بيلاروسيا-1059164970.html
لوكاشينكو: الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا
لوكاشينكو: الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو لا تخافان العقوبات الغربية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:25+0000
2022-02-25T19:35+0000
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وقال لوكاشينكو حول العقوبات الغربية على موسكو ومينسك: لا يوجد خوف، هناك موارد، "لن نموت"
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا

19:25 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الغرب سحب قواته لمسافة أبعد عن الحدود مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أن مينسك وموسكو لا تخافان العقوبات الغربية.
وقال لوكاشينكو حول العقوبات الغربية على موسكو ومينسك: لا يوجد خوف، هناك موارد، "لن نموت"
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