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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220225/مانشستر-يونايتد-ينسحب-من-عقد-رعاية-مع-الخطوط-الروسية-1059149237.html
مانشستر يونايتد ينسحب من عقد رعاية مع الخطوط الروسية
مانشستر يونايتد ينسحب من عقد رعاية مع الخطوط الروسية
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه انسحب من عقد رعاية مع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" بعد بدء عملية عسكرية في دونباس. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:16+0000
2022-02-25T13:16+0000
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ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم النادي، قوله: "في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت، نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب يتستر على النظام الأوكراني ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، مشيرا إلى أن ممارسات كييف والدول الغربية هي ما أدى بأوكرانيا إلى هذه المأساة.وقال لافروف خلال مباحثاته مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك: "طوال هذه السنوات، تستر زملاؤنا الغربيون باستمرار على النظام الأوكراني، وغضوا الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، وغضوا الطرف عن قتل النساء والأطفال وكبار السن، وتدمير البنية التحتية المدنية، وشجعوا بصمت التطور السريع للنازية الجديدة ورهاب الروس، وهو ما أغرق البلاد في نهاية المطاف في مأساة".كما أكد لافروف أن روسيا قررت إجراء عملية عسكرية خاصة حتى يتمكن الأوكرانيون "المحررون من نير النازية" من تقرير مستقبلهم بحرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لروسيا أن تظل غير مبالية بطلبات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بتقديم مساعدة لهما ضد المعتدي.
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أخبار العالم الآن, مجتمع, رياضة

مانشستر يونايتد ينسحب من عقد رعاية مع الخطوط الروسية

13:16 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورإيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة "A350-900 "
إيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة A350-900 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه انسحب من عقد رعاية مع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" بعد بدء عملية عسكرية في دونباس.
ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم النادي، قوله: "في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت، نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب يتستر على النظام الأوكراني ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، مشيرا إلى أن ممارسات كييف والدول الغربية هي ما أدى بأوكرانيا إلى هذه المأساة.
وقال لافروف خلال مباحثاته مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك: "طوال هذه السنوات، تستر زملاؤنا الغربيون باستمرار على النظام الأوكراني، وغضوا الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، وغضوا الطرف عن قتل النساء والأطفال وكبار السن، وتدمير البنية التحتية المدنية، وشجعوا بصمت التطور السريع للنازية الجديدة ورهاب الروس، وهو ما أغرق البلاد في نهاية المطاف في مأساة".
كما أكد لافروف أن روسيا قررت إجراء عملية عسكرية خاصة حتى يتمكن الأوكرانيون "المحررون من نير النازية" من تقرير مستقبلهم بحرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لروسيا أن تظل غير مبالية بطلبات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بتقديم مساعدة لهما ضد المعتدي.
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