https://arabic.sputniknews.com/20220225/ما-سر-الرمز-الذي-ظهر-على-الدبابات-الروسية؟-1059134674.html
ما سر الرمز الذي ظهر على الدبابات الروسية؟
ما سر الرمز الذي ظهر على الدبابات الروسية؟
منذ عدة أيام، كان الناس يتساءلون على شبكات التواصل الاجتماعي ماذا تعني علامة Z التي ظهرت على الدبابات الروسية؟ 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:21+0000
2022-02-25T08:21+0000
2022-02-25T08:21+0000
رصد عسكري
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ولاحظ مؤلفون على قنوات "تلغرام" العسكرية رموز Z على الدبابات والمركبات القتالية الروسية، ثم خبراء عسكريون لاحقًا. يوجد عدة احتمالات لسبب ظهور هذه العلامة، بما في ذلك نظريات المؤامرة. إلى الحد الذي يُفترض أن Z يمثل رقم اثنين، مما يعني أن 02/22/2022 هو اليوم الذي صادقت فيه روسيا على اتفاقيات الصداقة والتعاون مع جمهوريات دونباس.اقترح أحد محاوري موقع "تسار غراد" أن الكشف عن السر أسهل بكثير:أشار المحاور إلى أنه تم وضع خطوط بيضاء على أبراج الدبابات السوفيتية من أجل عدم إصابة الحلفاء بالنيران. كانت هذه الخطوط مرئية بوضوح من بعيد، ويمكن للطيارين الأمريكيين والبريطانيين أن يفهموا على الفور من الخطوط البيضاء على سطح البرج أنها خاصة بهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ما سر الرمز الذي ظهر على الدبابات الروسية؟
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منذ عدة أيام، كان الناس يتساءلون على شبكات التواصل الاجتماعي ماذا تعني علامة Z التي ظهرت على الدبابات الروسية؟
ولاحظ مؤلفون على قنوات "تلغرام" العسكرية رموز Z على الدبابات والمركبات القتالية الروسية
، ثم خبراء عسكريون لاحقًا. يوجد عدة احتمالات لسبب ظهور هذه العلامة، بما في ذلك نظريات المؤامرة. إلى الحد الذي يُفترض أن Z يمثل رقم اثنين، مما يعني أن 02/22/2022 هو اليوم الذي صادقت فيه روسيا على اتفاقيات الصداقة والتعاون مع جمهوريات دونباس.
اقترح أحد محاوري موقع "تسار غراد" أن الكشف عن السر أسهل بكثير:
Z هي علامة ملائمة جدًا لتحديد هوية الشخص الصديق، ولكن ليس للبشر ولكن لأدوات التعرف التلقائي. على سبيل المثال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن المروحيات والطائرات الهجومية، بحيث لا يتم تدميرها. العلامة كبيرة جدًا، والخط المحيط بسيط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشفير رقم تشكيل الدبابة والمنطقة، بحيث لا يعرف أحد الوحدة واللواء الموجودان في نقطة أو أخرى.
أشار المحاور إلى أنه تم وضع خطوط بيضاء على أبراج الدبابات السوفيتية من أجل عدم إصابة الحلفاء بالنيران. كانت هذه الخطوط مرئية بوضوح من بعيد، ويمكن للطيارين الأمريكيين والبريطانيين أن يفهموا على الفور من الخطوط البيضاء على سطح البرج أنها خاصة بهم.