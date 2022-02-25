عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مجلة-الاستخبارات-الأمريكية-تعتقد-أن-كييف-ستسقط-خلال-96-ساعة-1059128369.html
مجلة: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كييف ستسقط خلال 96 ساعة
مجلة: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كييف ستسقط خلال 96 ساعة
ستتمكن العاصمة الأوكرانية في الوضع الحالي من الصمود لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، وفقًا لمجلة "نيوزويك". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T05:25+0000
2022-02-25T05:26+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_164d165fba432186e7ac4434c84eb040.jpg
وبحسب تقارير إعلامية، فإن مثل هذه التوقعات جاءت من قبل ضباط المخابرات الأمريكية. إنهم على يقين من أن المدينة ستسقط في غضون 96 ساعة القادمة. كما يوضح المنشور، نقلاً عن مصادر مقربة من السلطات الأوكرانية، تتفق كييف مع الموقف المعبر عنه في الولايات المتحدة.وقال ضابط مخابرات أمريكي كبير سابق للصحفيين: "بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبداية الحرب البرية أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة". "قد يصمد الجيش لفترة أطول قليلاً، لكنه لن يدوم طويلاً"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ff7db64f63dbfb5c32e5860ac385db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مجلة: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كييف ستسقط خلال 96 ساعة

05:25 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
تابعنا عبرGoogle news
ستتمكن العاصمة الأوكرانية في الوضع الحالي من الصمود لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، وفقًا لمجلة "نيوزويك".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن مثل هذه التوقعات جاءت من قبل ضباط المخابرات الأمريكية. إنهم على يقين من أن المدينة ستسقط في غضون 96 ساعة القادمة. كما يوضح المنشور، نقلاً عن مصادر مقربة من السلطات الأوكرانية، تتفق كييف مع الموقف المعبر عنه في الولايات المتحدة.
وقال ضابط مخابرات أمريكي كبير سابق للصحفيين: "بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبداية الحرب البرية أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة". "قد يصمد الجيش لفترة أطول قليلاً، لكنه لن يدوم طويلاً"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала