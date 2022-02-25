https://arabic.sputniknews.com/20220225/محادثات-أمريكية-سعودية-لبحث-الأوضاع-في-أوكرانيا-1059137484.html
محادثات أمريكية سعودية لبحث الأوضاع في أوكرانيا
محادثات أمريكية سعودية لبحث الأوضاع في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان قد تحدث مع نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، حول الأوضاع في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:25+0000
2022-02-25T09:25+0000
2022-02-25T09:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن شيرمان بحث مع نظيره السعودي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسبل بناء رد دولي قوي لدعم كييف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أطلق صباح أمس الخميس عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مكتب-الرئيس-الأوكراني-أوكرانيا-جاهزة-للتفاوض-مع-روسيا-1059134180.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار أوكرانيا, روسيا
محادثات أمريكية سعودية لبحث الأوضاع في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان قد تحدث مع نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، حول الأوضاع في أوكرانيا.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان
أن شيرمان بحث مع نظيره السعودي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
وسبل بناء رد دولي قوي لدعم كييف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد أطلق صباح أمس الخميس عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا
، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.