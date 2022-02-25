https://arabic.sputniknews.com/20220225/محللون-عدم-فصل-روسيا-عن-نظام-سويفت-يساعد-الأسواق-العالمية-على-الانتعاش-1059141914.html
محللون: عدم فصل روسيا عن نظام سويفت يساعد الأسواق العالمية على الانتعاش
محللون: عدم فصل روسيا عن نظام سويفت يساعد الأسواق العالمية على الانتعاش
بينما فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا تشمل تجميد أصول البنوك وقطع الشركات المملوكة للدولة، إلا أنها لم تصل إلى حد فصلها عن نظام سويفت المصرفي الدولي،... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:19+0000
2022-02-25T11:19+0000
2022-02-25T11:19+0000
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وحسب "رويترز"، قال محللون إن عدم فصل روسيا عن نظام سويفت المصرفي الدولي، وعدم استهداف العقوبات لصادرات روسيا من النفط والغاز، ساعد الأسواق على التعافي.فمن جهته، قال روس مولد، مدير الاستثمار في "إيه جيه بيل": "الأسواق تخبرنا أن العقوبات ليست دراماتيكية بشكل خاص بالنسبة لما يمكن أن تكون عليه".وعلى مستوى الأسواق، فقد انتعش مؤشر فوتسي 100 البريطاني اليوم الجمعة، حيث لم تكن العقوبات الغربية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية على حدود أوكرانيا بالحدة التي توقعها المستثمرون، لكن مؤشر الأسهم القيادية كان في طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ يناير 2020.أيضا ارتفعت مؤشرات البنوك وشركات التأمين 1.2% و1.9% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر "إف تي إس إيه 100" بنسبة 1.1% في التعاملات الصباحية، بعد انخفاض بنحو 4% يوم الخميس.وصعدت أسهم الإيداع المدرجة في لندن لبنك سبيربنك روسي بي أو إيه الروسي وغازبروم 60.1% و4.9%، وتقدم مؤشر رأس المال المتوسط المرتكز محليا بنسبة 1.4%.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-نسعى-لتقليص-استخدام-الدولار-دوليا-ولا-توجد-تهديدات-لفصلنا-عن-نظام-سويفت-1054683765.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, سويفت
محللون: عدم فصل روسيا عن نظام سويفت يساعد الأسواق العالمية على الانتعاش
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بينما فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا تشمل تجميد أصول البنوك وقطع الشركات المملوكة للدولة، إلا أنها لم تصل إلى حد فصلها عن نظام سويفت المصرفي الدولي، أو استهداف صادراتها من النفط والغاز.
وحسب "رويترز"، قال محللون إن عدم فصل روسيا عن نظام سويفت
المصرفي الدولي، وعدم استهداف العقوبات لصادرات روسيا من النفط والغاز، ساعد الأسواق على التعافي.
28 ديسمبر 2021, 00:54 GMT
فمن جهته، قال روس مولد، مدير الاستثمار في "إيه جيه بيل": "الأسواق تخبرنا أن العقوبات ليست دراماتيكية بشكل خاص بالنسبة لما يمكن أن تكون عليه".
وأوضح أن "البعض منهم يتطلعون إلى الشراء عند الانخفاض ويأخذون النصيحة المزعومة للممول ناثان روتشيلد بأنه يجب عليك الشراء على صوت المدافع والبيع على صوت الأبواق".
وعلى مستوى الأسواق، فقد انتعش مؤشر فوتسي 100 البريطاني اليوم الجمعة، حيث لم تكن العقوبات الغربية على روسيا بسبب عملياتها العسكرية على حدود أوكرانيا بالحدة التي توقعها المستثمرون، لكن مؤشر الأسهم القيادية كان في طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ يناير 2020.
أيضا ارتفعت مؤشرات البنوك وشركات التأمين 1.2% و1.9% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر
"إف تي إس إيه 100" بنسبة 1.1% في التعاملات الصباحية، بعد انخفاض بنحو 4% يوم الخميس.
وارتفعت المعادن الثمينة بنسبة 4.3%، يقودها انتعاش في شركات التعدين المعرضة لروسيا بوليميتال وإيفراز وبيتروبافلوفيسك، والتي ارتفعت ما بين 3% و20%.
وصعدت أسهم الإيداع المدرجة في لندن لبنك سبيربنك
روسي بي أو إيه الروسي وغازبروم 60.1% و4.9%، وتقدم مؤشر رأس المال المتوسط المرتكز محليا بنسبة 1.4%.