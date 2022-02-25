https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-لم-تشن-هجمات-صاروخية-على-كييف--1059138908.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية لم تشن هجمات صاروخية على كييف
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية لم تشن هجمات صاروخية على كييف
أعلن مصدر عسكري روسي أن القوات المسلحة الروسية لم تشن هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:53+0000
2022-02-25T09:53+0000
2022-02-25T10:27+0000
تغطية أحداث دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية على كييف والتي تذكر بطولتها فلاديمير زيلينسكي أخيرا خلال الحرب الوطنية العظمى".وأوضح المصدر أن ظهور الشعلة ليلاً فوق كييف يرجع إلى خطأ ارتكبته القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن دفاعهم الجوي هاجم مقاتلة "سو-27" الخاصة بهم.وأضاف "الليلة الماضية، قامت مقاتلة من طراز "سو-27" من القوات الجوية الأوكرانية بمهام دورية جوية فوق كييف. عن طريق الخطأ، حددها أحد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المضادة للطائرات والمتمركزة بالقرب من كييف كهدف وهاجم من الوسائل العادية".وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية لم تشن هجمات صاروخية على كييف
09:53 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مصدر عسكري روسي أن القوات المسلحة الروسية لم تشن هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية على كييف والتي تذكر بطولتها فلاديمير زيلينسكي أخيرا خلال الحرب الوطنية العظمى".
وأوضح المصدر أن ظهور الشعلة ليلاً فوق كييف يرجع إلى خطأ ارتكبته القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن دفاعهم الجوي هاجم مقاتلة "سو-27" الخاصة بهم.
وأضاف "الليلة الماضية، قامت مقاتلة من طراز "سو-27" من القوات الجوية الأوكرانية بمهام دورية جوية فوق كييف. عن طريق الخطأ، حددها أحد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المضادة للطائرات والمتمركزة بالقرب من كييف كهدف وهاجم من الوسائل العادية".
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.